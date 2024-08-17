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İPA'dan İstanbul depremi raporu: 6.8 milyon konutun 1.3 milyonu riskli

İBB'ye bağlı İPA, 1999'daki Marmara depreminin 25. yıl dönümünde beklenen büyük İstanbul'a depremine dair rapor yayımladı. Raporda İstanbul’da meydana gelebilecek 7.5 şiddetindeki bir depremde yüzde 20 ağır hasar olacağını belirtildi.

Güncel
  • 17.08.2024 17:10
  • Giriş: 17.08.2024 17:10
  • Güncelleme: 17.08.2024 17:17
Kaynak: Haber Merkezi
İPA'dan İstanbul depremi raporu: 6.8 milyon konutun 1.3 milyonu riskli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Marmara depremlerinin 25. yıl dönümünde, İstanbul’un depreme hazırlık sürecini ele alan detaylı rapor yayınladı.

İPA Başkanı Dr. Buğra Gökce, İstanbul’da 7.5 şiddetindeki bir depremde yüzde 20 ağır hasar olacağını belirtti, 6.8 milyon konutun yaklaşık 1.3 milyonunun riskli olduğuna dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından İPA'nın deprem raporunu paylaşan Dr. Buğra Gökce, İstanbul'daki mevcut yapı stokunun da riskli olduğuna dikkat çekti.

Rapordaki bulguları alıntılayan ve depreme yönelik atılması gereken adımları paylaşan Gökce, şunları ifade etti:

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