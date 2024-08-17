İPA'dan İstanbul depremi raporu: 6.8 milyon konutun 1.3 milyonu riskli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Marmara depremlerinin 25. yıl dönümünde, İstanbul’un depreme hazırlık sürecini ele alan detaylı rapor yayınladı.

İPA Başkanı Dr. Buğra Gökce, İstanbul’da 7.5 şiddetindeki bir depremde yüzde 20 ağır hasar olacağını belirtti, 6.8 milyon konutun yaklaşık 1.3 milyonunun riskli olduğuna dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından İPA'nın deprem raporunu paylaşan Dr. Buğra Gökce, İstanbul'daki mevcut yapı stokunun da riskli olduğuna dikkat çekti.

Rapordaki bulguları alıntılayan ve depreme yönelik atılması gereken adımları paylaşan Gökce, şunları ifade etti:

💥 Çeyrek asır sonra: Atılacak daha çok adım var!



🚨 İstanbul’da 7,5 şiddetindeki bir deprem olması halinde %20 ağır hasar meydana geleceği öngörülüyor. Her ne kadar yıllar içerisinde dönüşen konut sayısı artsa da olası bir deprem senaryosunda İstanbul mevcut yapı stoku… pic.twitter.com/WccnkX1iFO