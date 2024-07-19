İPA'dan mutfak araştırması: 20 temel ürün Londra'da daha ucuz!
İPA'nın araştırmasına göre, mutfaktaki 20 temel ürünün fiyatı Londra'da 2 bin 972 lira, İstanbul'da 3 bin 297 lira oldu.
İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, 20 temel mutfak ürününün Londra ile İstanbul arasındaki fiyat farkını paylaştı.
Buğra Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hepimizin mutfağında bulunan 20 temel ürünü esas aldık. İngiltere'nin en büyük zincir marketi Sainsbury's ile İstanbul'daki bir zincir marketteki fiyatları karşılaştırdık" dedi.
Gökce, 20 ürünün fiyatının Londra'da 2 bin 972 lira, İstanbul'da 3 bin 297 lira olduğunu belirtti.
Araştırma kapsamındaki ürünler şöyle sıralandı: Kıyma, kuşbaşı, tavuk kanat, tavuk baget, yumurta, süt, beyaz peynir, yoğurt, tereyağı, riviera zeytinyağı, sızma zeytinyağı, ayçiçek yağı, domates, karnabahar, soğan, patates, patlıcan, farfalle makarna, konserve nohut, domates salçası.
Buğra Gökce'nin paylaştığı tablo şöyle: