İPA'dan mutfak araştırması: 20 temel ürün Londra'da daha ucuz!

İPA'nın araştırmasına göre, mutfaktaki 20 temel ürünün fiyatı Londra'da 2 bin 972 lira, İstanbul'da 3 bin 297 lira oldu.

Ekonomi 19.07.2024 18:19 Giriş: 19.07.2024 18:19

Güncelleme: 19.07.2024 18:28 Kaynak: Haber Merkezi

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