İPA'dan okul saldırıları araştırması: Endişe oranı yüzde 88!

İPA'nın son zamanlarda yaşanan okul saldırıları hakkında yaptığı araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 88,8’i okullarda yaşanan olaylar nedeniyle çok endişeli olduğunu ifade ederken şiddet olaylarının aile içi iletişim eksikliğinden kaynaklandığını düşünenlerin oranı da dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından düzenli olarak yayımlanan aylık veri bülteni İstanbul Barometresi kapsamında hazırlanan “Gündem Araştırmaları”nın nisan ayı raporu açıklandı.

Nisan ayının en önemli gündemi Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırıları oldu. Araştırmada, okul saldırılarına ayrı bir başlık açılarak İstanbulluların güvenlik algısı ve toplumsal beklentileri ölçüldü.

“ENDİŞE ORANI YÜKSEK ÇIKTI”

Katılımcıların yüzde 88,8’i okullarda yaşanan olaylar nedeniyle çok endişeli olduğunu ifade etti. Yüzde 6,5’i olayların kısmen endişlendirdiğini, yüzde 4,7’si ise endişelendirmediğini belirtti. Cinsiyete göre incelendiğinde kadınların erkeklere oranla daha endişeli olduğu görüldü. Kadınların yüzde 96,3’ü, erkeklerin ise yüzde 81,2’si çok endişeli olduğunu söyledi.

SOSYAL MEDYA VE DİJİTAL İÇERİKLER SORULDU

Katılımcıların yüzde 57,6’sı dijital içeriklerin ve sosyal medyanın bu tür saldırıları tetiklemede etkili olduğunu belirtti. Yüzde 31,4’ü ise sosyal medya ve dijital içerikler etkili olsa da saldırıların esas sorumlusu olmadığını kaydetti.

“AİLE İÇİ İLETİŞİM EKSİKLİĞİ”

Araştırmada okullarda yaşanan şiddet olaylarının aile içi iletişim eksikliğinden kaynaklandığını ifade edenlerin oranı yüzde 63,2 çıktı. Katılımcıların yüzde 39,3’ü saldırıların eğitim sistemindeki yapısal sorunlar ve politika eksikliğinden kaynaklandığını, yüzde 36,1’i sosyal medya ve zararlı dijital içeriklerin etkili olduğunu, yüzde 20,6’sı okullarda güvenlik önlemlerinin yetersizliğinden kaynaklandığını, yüzde 14,1’i sosyoekonomik eşitsizliklerden, yüzde 11,5’i akran zorbalığından, yüzde 7,4’ü çocuklara yönelik psikolojik destek ve önleyici programların eksikliğinden kaynaklandığını belirtti.