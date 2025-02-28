İPA'dan 'Ramazan ayı' araştırması: Temel mutfak giderlerinde yüzde 45,75'lik artış!

2025 yılının Ramazan ayı temel mutfak harcamaları yüzde 45,75 artış gösterdi.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) "Ramazan Ayı Temel Mutfak Harcaması" sonuçlarını yayınlandı.

Temel ürün gruplarında 2024 Ramazanı mutfak harcamaları 7.249 TL tutarken, bu maliyet 2025'in Ramazan ayında 10.565 TL'ye yükseldi. Yıllık artış %45,75'i buldu.

Mercimekte %51,61, kırmızı ette %55,10'luk artış kaydedilirken, ayçiçek yağındaki artış %62,28 olarak ölçüldü.

📢 Ramazan Ayı Temel Mutfak Harcaması sonuçları yayınlandı.



🍽️ Temel ürün gruplarında 2024 Ramazanı mutfak harcamaları 7.249 TL tutarken, bu maliyet 2025 Ramazanında 10.565 TL'ye yükseldi. Yıllık artış %45,75'i buldu.



🥣 Mercimekte %51,61, 🥩 kırmızı ette %55,10'luk artış… pic.twitter.com/aERxCWbysv — İstanbul Planlama Ajansı (@ipaistanbul) February 28, 2025

En yüksek maliyet farkı %121,79 ile kahvede gerçekleşti, en düşük farksa %9,75 ile salçada kaydedildi.