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İPA'dan 'Ramazan ayı' araştırması: Temel mutfak giderlerinde yüzde 45,75'lik artış!

2024 yılında 7.249 TL olan Ramazan ayı temel mutfak harcamaları, 2025 yılında %45,75'lik artışla 10.565 TL'ye yükseldi.

Ekonomi
  • 28.02.2025 13:58
  • Giriş: 28.02.2025 13:58
  • Güncelleme: 28.02.2025 14:16
Kaynak: Haber Merkezi
İPA'dan 'Ramazan ayı' araştırması: Temel mutfak giderlerinde yüzde 45,75'lik artış!
Fotoğraf: AA

2025 yılının Ramazan ayı temel mutfak harcamaları yüzde 45,75 artış gösterdi.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) "Ramazan Ayı Temel Mutfak Harcaması" sonuçlarını yayınlandı.

Temel ürün gruplarında 2024 Ramazanı mutfak harcamaları 7.249 TL tutarken, bu maliyet 2025'in Ramazan ayında 10.565 TL'ye yükseldi. Yıllık artış %45,75'i buldu.

Mercimekte %51,61, kırmızı ette %55,10'luk artış kaydedilirken, ayçiçek yağındaki artış %62,28 olarak ölçüldü.

En yüksek maliyet farkı %121,79 ile kahvede gerçekleşti, en düşük farksa %9,75 ile salçada kaydedildi.

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