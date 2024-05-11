İPA: "İstanbul'da çalışan annelerin yaşam memnuniyeti 4,4, ev hanımlarının 4,6"

İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın “İstanbul'da Anne Olmak” başlığıyla yaptığı araştırmaya göre, İstanbullu annelerin yüzde 66,9'u ev hanımı, yüzde 33,1'i ise çalışıyor. 10 üzerinden yapılan değerlendirmelere göre, çalışan annelerin yaşam memnuniyeti 4,4, ev hanımlarının ise 4,6.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı (İBB) İstanbul Planlama Ajansı (İPA) "İstanbul'da Anne Olmak" başlığı altında yaptığı araştırmayla ilgili verileri yayınladı.

İPA sosyal medya hesabı X’den "Anneler Günü" öncesi yapmış olduğu araştırmayla ilgili verilerini paylaştı.

"İstanbul’da Anne olmak" başlığıyla yayımlanan verilere göre, İstanbullu annelerin yüzde 66,9'u ev hanımı, yüzde 33,1'i ise çalışıyor. 10 üzerinden yapılan değerlendirmelere göre, çalışan annelerin yaşam memnuniyeti 4,4, ev hanımlarının ise 4,6.

Paylaşımda şu satırlara yer verildi:

"İstanbullu annelerin yüzde 66,9'u ev hanımı, yüzde 33,1'i ise çalışıyor. Çalışan annelerin yaşam memnuniyeti 4,4 iken, ev hanımlarınınki 4,6'dır. İstanbullu annelerin yüzde 65,2'sinin çalışmama sebebi ev işleri ve bakım emeğiyken, diğer sebepler arasında iş bulamama (yüzde 5,6) ve aile izni olmaması (yüzde 1) bulunuyor.

"ANNELERİN SON 3 AYDA GÜNDEMİ EKONOMİK SORUNLAR"

Son 3 ayda İstanbullu annelerin gündemi yüzde 52,2 ile ekonomik sorunlar ve yüzde 17,8 ile 31 Mart yerel seçimleri oldu. Ekonomik sıkıntılar altında, İstanbullu annelerin yalnızca yüzde 39'u her iki günde bir etli yemek yiyebiliyor. Annelerin, yüzde 33,6'sı yeni kıyafet alabileceğini, yüzde 30,7'si yılda bir haftalık tatil yapabileceğini düşünüyor."

"YEREL YÖNETİMLER AİLELERİN GÜNLÜK YAŞAMINI KOLAYLAŞTIRMALI"

İPA, yaptığı araştırmada yerel yönetimlerin annelere yönelik destek programlarının ve ailelerin refahının arttırması gerektiğini de belirtti.

Yapılan paylaşımda bu konuda da şu bilgilere yer verildi:

"Yerel yönetimler, annelere yönelik tasarladıkları sosyal destek programları aracılığıyla ailelerin günlük yaşamını kolaylaştırmayı ve refahını artırmayı hedeflemelidir. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbullu annelerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla sunduğu hizmetler; İBB'nin 'Yenidoğan Destek Paketi'nden 28 bin 788 anne, 'Yuvamız İstanbul Hizmeti'nden 10 binden fazla anne ve 'İstanbul Bebek Projesi'nden 5 bin 713 anne faydalandı. Toplam 69 bin 607 'Anne-Bebek Destek Paketi' ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. 'Anne Kart' uygulamasıyla 0-4 yaş çocuk anneleri, İstanbul'da ücretsiz toplu taşıma hakkı kazandı ve kullanımı giderek artıyor."