İPA: İstanbul'da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 100 bin liraya dayandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İstanbul'da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyetinin 98 bin 775 TL olduğunu hesapladı.

İPA'nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşam maliyeti aylık bazda %2,21, yıllık bazda ise %43,23 oranında arttı.

Araştırmaya göre, Dört kişilik bir ailenin ortalama yıllık gideri, 68 bin 933 liradan 98 bin 735 liraya çıktı.

Yıl başından itibaren ise yaşam maliyeti yaklaşık 16 bin TL arttı.