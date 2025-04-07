İPA: İstanbul’da yaşam maliyeti 87 bin 485 liraya yükseldi

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) verilerine göre, İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti Mart 2025 itibarıyla 87 bin 485 liraya yükseldi.

Yaşam maliyeti, bir önceki aya göre yüzde 2,38; geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 51,95 oranında arttı.

İPA’nın "İstanbul’da Yaşam Maliyeti" araştırmasının Mart 2025 verileri açıklandı.

Buna göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti şubat ayına göre 2 bin 32 lira arttı. Geçtiğimiz yıl mart ayında 57 bin 573 lira olan ortalama yaşam maliyeti, bu yıl aynı dönemde 87 bin 485 liraya ulaştı.

Aylık değişim oranı son üç ayda sırasıyla ocakta yüzde 7,10, şubatta yüzde 3,10 ve martta yüzde 2,38 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda ise yaşam maliyeti artışı ocakta yüzde 56,21, Şubat’ta yüzde 54,47 ve Mart’ta yüzde 51,95 oldu.

BEBEK BEZİ VE AYÇİÇEK YAĞI ZİRVEDE

Temel tüketim maddeleri incelendiğinde, yıllık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 83,25 ile tıraş malzemelerinde, yüzde 58,13 ile ayçiçek yağında ve yüzde 55,88 ile bebek bezi ürünlerinde yaşandı. Bebek bezi fiyatlarındaki artış mart ayında yüzde 13,97’ye ulaştı.

İstanbul Planlama Ajansı'nın aylık bazda gerçekleştirdiği İstanbul'da yaşam maliyetine ilişkin araştırmanın Mart 2025 sonuçları açıklandı.



📊 İstanbul'da yaşam her geçen gün daha pahalı hale geliyor.



İstanbul Planlama Ajansı’nın Mart 2025 verilerine göre:

👨‍👩‍👧‍👦 4 kişilik bir… pic.twitter.com/SwyIlOlBGs — İstanbul Planlama Ajansı (@ipaistanbul) April 7, 2025

Gıda ürünlerinde ise yıllık bazda yumurta fiyatları yüzde 48,59, ekmek yüzde 44,59, süt yüzde 31,20, et ve kıyma yüzde 27,01 oranında arttı. Aylık bazda en dikkat çekici artışlar ise yumurtada yüzde 11,33, tavuk etinde yüzde 5,32 ve toz şekerde yüzde 4,97 olarak kayıtlara geçti.

2023'TEN BU YANA 3 KAT ARTTI

İPA’nın 2023’ten bu yana hazırladığı raporlara göre, İstanbul’da yaşam maliyetindeki artış eğilimi sürüyor. 2023 Mart ayında 31 bin 788 lira olan ortalama yaşam maliyeti, iki yıl içinde yaklaşık üç katına çıkarak 87 bin 485 liraya ulaştı.

İstanbul’da özellikle barınma, gıda, kişisel bakım ürünleri ve çocuk ihtiyaçlarındaki fiyat artışları, kentteki yaşamı her geçen gün daha maliyetli hale getiriyor.