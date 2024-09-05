İPA: İstanbul’da yaşamanın maliyeti 70 bin liraya dayandı!

İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul'da yaşamanın maliyetini hesapladı.

Yayımlanan verilere göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,58 geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 61,84 oranında arttı.

Araştırmaya göre, ağustos ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçtiğimiz aya göre 2 bin 383 lira artarak 68 bin 933 lira oldu.

TUVALET KAĞIDI YILLIK YÜZDE 124,77 ORANINDA ARTTI

Temel tüketim maddelerinden un ve nohut yüzde 64 oranında artarken, tavuk etinde artış oranı yüzde 72,6 ile en çarpıcı fiyat artışlarından birine sahip.

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın ağustos ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 124,77 artış oranı ile tuvalet kağıdı fiyatlarında yaşandığı görüldü.