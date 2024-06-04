İPA raporu: 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 61 bin 523 lira oldu

İPA, İstanbul'da Yaşam Maliyeti-Mayıs 2024 raporunu yayımladı. Buna göre, kentte 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,69, bir önceki yıla göre ise yüzde 83,61 oranında artarak 61 bin 523 liraya yükseldi. İPA Başkanı Buğra Gökce, “Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı halkın yaşamını güçleştiriyor, yoksulluk derinleşiyor. Bu yüzden vatandaşlar daha az sebze, meyve tüketiyor, İstanbul’da yaşayan her 10 kişiden biri gece yatağa aç giriyor” dedi.

İPA'nın son raporuna göre, kentte 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 61 bin 523 liraya çıktı.

İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul'da Yaşam Maliyeti-Mayıs 2024 raporunu yayınladı.

Rapora göre, kentte yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,69, bir önceki yıla göre ise yüzde 83,61 oranında arttı.

MERCİMEĞİN FİYATI YÜZDE 116,54 ARTTI

Mayıs ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçtiğimiz aya göre 2 bin 189 lira artarak 61 bin 523 lira oldu. Rapora göre, en çarpıcı fiyat artışlarından biri olarak görülen mercimeğin fiyatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 116,54 arttı.

"HER 10 KİŞİDEN BİRİ GECE YATAĞA AÇ GİRİYOR"

İPA Başkanı Buğra Gökce, son enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Enflasyonun TÜİK'e göre yüzde 75,45, ENAG'a göre yüzde 120,66, İTO’ya göre de yüzde 82,2 olduğunu anımsatan Gökce, "Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı halkın yaşamını güçleştiriyor, yoksulluk derinleşiyor. Bu yüzden vatandaşlarımız daha az sebze, meyve tüketiyor, ne yazık ki İstanbul’da yaşayan her 10 kişiden biri gece yatağa aç giriyor" dedi.

Yıllık enflasyonun yüzde 75,45 ile 1998 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını belirten Gökce, Türkiye'nin, Arjantin ve Suriye’nin ardından dünyada enflasyon oranının en yüksek olduğu 3’üncü ülke olduğunu vurguladı.