İPA raporu: İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti belli oldu

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İstanbul'da yaşamanın maliyetini hesapladı.

İPA'nın "İstanbul'da Yaşam Maliyeti-Şubat 2025" başlığıyla yayımladığı rapora göre, İstanbul'da yaşamanın maliyeti, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,47 oranında arttı.

Dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 85 bin 450 lira olarak hesaplandı.

Yaşam maliyeti, bir önceki aya göre 2 bin 573 lira yükselerek yüzde 3,10 oranında artış gösterdi.

EN ÇOK TUVALET KAĞIDININ FİYATI ARTTI

Temel tüketim maddelerinde aylık artış; domateste yüzde 4,43, kadın kazağında yüzde 6,68, kaşar peynirinde yüzde 5,33 oldu. En çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 42,38 artış oranı ile bebek maması ürün fiyatlarında yaşandığı görüldü.

Yıllık bazda dikkat çeken fiyat artışı yaşanan ürünler ise ağız/diş bakım ürünlerinde yüzde 76,48, tuvalet kağıdında yüzde 95,01, bisküvide yüzde 86,05 olarak gerçekleşti.

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