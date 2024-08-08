İPA raporu: İstanbul’da kayıtlı 530 bin 217 Suriyeli yaşıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın istatistiklerine ilişkin raporu paylaştı.

Rapora göre 2005-2024 yılları arasında Türkiye’de toplam 2 milyon 667 bin 379 göçmen yakalandı. Türkiye genelinde 2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde ise bu sayı 126 bin 766 oldu.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre, en çok göçmen yakalanan yıl, 10 bin 482 ile 2023 yılı olarak kaydedildi.

2024 yılı Ocak-Ağustos ayları arasındaki dönemde yakalanan göçmenlerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında ise 37 bin 452 ile Afganistan asıllı göçmenin yakalandığı tespit edildi. İkinci sırada ise 27 bin 112 ile Suriye asıllı göçmenler takip etti. Yakalanan Afganistan asıllı göçmenlerin sayısının 201 bin 437 ile en yüksek seviyeye 2019 yılında ulaştığı belirtildi.

GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDE 103 BİN SURİYELİ BULUNUYOR

Ağustos 2024 tarihi itibarıyla Türkiye’de geçici koruma statüsüne sahip tam 3 milyon 103 bin 606 Suriyeli bulunuyor. Suriyelilerin 1 milyon 613 bin 657’si erkeklerden, 1 milyon 489 bin 949’u ise kadınlardan oluşuyor.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre, Türkiye’de 2020 yılında 3 milyon 641 bin 370, 2021 yılında 3 milyon 535 bin 898, 2022 yılında 3 milyon 214 bin 780, 2024 yılı 1 Ağustos itibarıyla ise 3 milyon 103 bin 606 geçici koruma statüsüne sahip Suriyeli bulunduğu görüldü. 16 milyon 186 bin 141 kişinin yaşadığı İstanbul’da 530 bin 217 Suriyeli yaşıyor. Kayıtlı Suriyeli nüfusunun İstanbul’da yaşayan toplam kişi sayısına oranı ise yüzde 3,28.

"İSTANBUL'DA 540 BİN 969 YABANCININ İKAMET İZNİ VAR"

Ağustos 2024 tarihi itibarıyla 1 milyon 109 bin 25 kişinin ikamet izni ile Türkiye’de bulunduğu görüldü. İkamet izni ile Türkiye’de bulunan yabancıların illere göre dağılımında İstanbul 540 bin 969 ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’u 127 bin 683 ile Antalya takip etti. Ağustos 2024 itibarıyla ikamet izni ile Türkiye’de bulunan yabancılar arasında en fazla sayıya sahip olan ülke 112 bin 43 ile Türkmenistan, 94 bin 44 ile Rusya asıllı yabancılar takip etti.

Ağustos 2024 itibarıyla Türkiye’de kısa dönem ikamet izni ile bulunan yabancılar arasında en fazla sayıya sahip olanların 68 bin 520 kişi ile Irak asıllı yabancılar olduğu görüldü. Ağustos 2024 itibarıyla, Türkiye’de öğrenci ikamet izni ile bulunan yabancılar arasında en fazla sayıya sahip olanlar 21 bin 249 kişi ile İran asıllı yabancılar. Ağustos 2024 itibarıyla, Türkiye’de aile ikamet izni ile bulunan yabancılar arasında en fazla sayıya sahip olanların 14 bin 228 kişi ile Rusya asıllı yabancılar olduğu görüldü.