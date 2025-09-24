İPA raporu: Katılımcıların yüzde 77'si ekonominin iyiye gitmeyeceğini düşünüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), 'Aylık Veri Bülteni İstanbul Barometresi’nin ağustos ayı raporunu açıkladı.

Araştırma sonuçlarına göre ağustos ayında ev içinde en çok konuşulan konu ekonomik sorunlar oldu.

YÜZDE 40 EKONOMİNİN KÖTÜLEŞECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Ağustos ayında katılımcıların %22,5’i Türkiye ekonomisinin iyileşeceğini düşündüğünü belirtirken %37,1’i değişmeyeceğini, %40,4’ü kötüleşeceğini öngördü.

Kendi ekonomik durumunu değerlendiren katılımcıların %29,3’ü iyileşeceği, %44,1’i değişmeyeceği, %26,6’sı kötüleşeceği öngörüsünde bulundu.

YÜZDE 33, KREDİ KARTI BORCUNUN YALNIZCA ASGARİSİNİ ÖDEYEBİLİYOR

Kredi kartı kullananların yüzde 47,6’sı aylık kredi kartı borcunun tamamını, yüzde 32,9’u ise borcun asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti. yüzde 5,1’i asgari tutar ile borcun tamamı arasında bir miktarda, yüzde 5,5’i asgariden az miktarda ödeme yapabildiğini belirtirken, yüzde 8,8’i ise kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini ifade etti.