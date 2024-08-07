İPA raporu: Türkiye yolsuzlukla mücadelede 180 ülke arasında 115. sırada

İBB'ye bağlı İPA, yolsuzluk raporu yayımladı. Türkiye'nin son on yılda yaşadığı büyük düşüşle 180 ülke arasında 115'inci sıraya kadar gerilediği belirtilirken 2018'den beri vergi harcama raporlarının yayımlanmadığı hatırlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından "Şeffaf Toplum İçin Şeffaf Yönetim: Türkiye’nin Şeffaflık Karnesi" başlıklı yeni rapor yayımlandı. Raporda, Türkiye'nin şeffaflık ve hesap verebilirlik karnesi değerlendirildi.

İPA Başkanı Dr. Buğra Gökce, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla raporun sonuçlarına dikkat çekerek “Türkiye yolsuzlukla mücadelede 180 ülke içinde 115. sırada. Hukukun üstünlüğü açısından Türkiye tüm ülkelerin yüzde 65’inden daha olumsuz bir noktada. Demokrasinin güçlenmesi ve adil kamu yönetimi için hesap verebilirlik, şeffaflık ve hukukun üstünlüğünün çok daha yüksek bir seviyede uygulanması gerekiyor” dedi.

📌 Türkiye yolsuzlukla mücadelede 180 ülke içinde 115. sırada.



📌 Hukukun üstünlüğü açısından Türkiye tüm ülkelerin yüzde 65’inden daha olumsuz bir noktada.



📌 Demokrasinin güçlenmesi ve adil kamu yönetimi için hesap verebilirlik, şeffaflık ve hukukun üstünlüğünün çok daha… https://t.co/CrBLmZ1FGP — Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) August 7, 2024

SON 10 YILDA 115. SIRAYA GERİLEDİ

Raporda, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün Yolsuzluk Algı Endeksi ve Dünya Bankası'nın Yönetişim Endeksi verilerine göre Türkiye’nin ciddi bir şeffaflık kaybı yaşadığı vurgulandı.

Türkiye'de 2018'den beri vergi harcama raporlarının yayınlanmadığı da belirtilirken "Kamu bankalarının reklam harcamalarındaki devasa artışlar medya finansındaki şeffaflık konusunda soru işaretleri doğuruyor" denildi.