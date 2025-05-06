İPA’dan yeni araştırma: Gençlerde geçim sıkıntısı ve gelecek belirsizliği büyüyor

İstanbul'da yaşayan gençlerin kaygı nedenlerinin başında geçim sıkıntısı ve gelecek belirsizliği yer alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) "İstanbul’da Gençliğin Demografik ve Sosyoekonomik Profili: 20 Yıllık Değişim" başlıklı yeni bir araştırma yayınladı.

Araştırma, kentte yaşayan gençlerin sosyoekonomik ve psikolojik durumlarına dair önemli bulgulara yer veriyor.

GENÇLERDE MUTSUZLUK KRONİKLEŞİYOR

Mezuniyet sonrası gençlerin önemli bir kısmı iş yaşamına asgari ücretle başlıyor. Üniversite mezuniyetinin ardından, gençler iş yaşamında zorluklarla karşılaşıyor ve birçokları düşük ücretlerle iş bulmak zorunda kalıyor.

Özellikle Psikoloji, Mimarlık, İnşaat Mühendisliği gibi bölümlerden mezun olanlar iş yaşamına asgari ücretle başlıyor.

😞 Gençlerde mutsuzluk kronikleşiyor! İstanbul’daki gençlerin duygusal durumu, her geçen yıl daha da olumsuzlaşmakta. Pozitif duygulara ulaşmak gitgide zorlaşıyor ve mutsuzluk oranı artıyor.



💭 Gençlerin kaygıları büyüyor! İstanbul’daki gençlerin başlıca kaygı nedenleri arasında… pic.twitter.com/6hlqA7OlG2 — İstanbul Planlama Ajansı (@ipaistanbul) May 6, 2025

Araştırmaya göre gençlerde mutsuzluk kronikleşiyor.

İstanbul’daki gençlerin duygusal durumu, her geçen yıl daha da olumsuzlaşmakta. Gençlerde pozitif duygulara ulaşmak gitgide zorlaşıyor ve mutsuzluk oranı artıyor.

Gençlerin kaygıları büyüyor! İstanbul’daki gençlerin başlıca kaygı nedenleri arasında %49,2 ile geçim sıkıntısı ve %47,9 ile gelecek belirsizliği yer alıyor.

İPA'nın araştırmasının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.