İPA’dan yeni girişim: İstanbul İnovasyon Konseyi kuruldu

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İstanbul'u Avrupa'nın insan odaklı inovasyon merkezi olarak konumlandırmak amacıyla ilk adımı attı. Kentteki çok parçalı inovasyon ağını tek bir çatı altında buluşturarak İstanbul’u küresel ölçekte rekabetçi bir aktör haline getirmek amacıyla İstanbul İnovasyon Konseyi kuruldu.

Kentin uzun vadeli gelecek stratejilerini içeren yol haritasını belirlemek üzere İPA tarafından hazırlanan “İstanbul Vizyon 2050” çalışmasının hedeflerinden biri olan İstanbul’u küresel ölçekte insan odaklı inovasyon merkezlerinden biri haline getirmek için ilk adım atıldı. “İstanbul Vizyon 2050” strateji belgesi doğrultusunda İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ile İPA tarafından yürütülen “İstanbul Plan 2050” çalışmaları kapsamında kentin inovasyon kapasitesini güçlendirecek ortak bir zemin oluşturmak üzere İstanbul İnovasyon Konseyi kuruldu.

İstanbul’u Avrupa’nın insan odaklı inovasyon merkezlerinden biri haline getirme hedefiyle kurulan İstanbul İnovasyon Konseyi’nin ilk buluşması, İPA Kampüs Florya’da gerçekleştirildi. İPA’nın yürütücülüğünde İDEMA işbirliği ile gerçekleştirilen toplantıya akademisyenler, girişimciler, yatırımcılar, kamu temsilcileri katıldı.

“45 PAYDAŞ İLE ÇALIŞTAY DÜZENLENDİ”

Toplantının açılışında konuşan İPA Genel Müdürü Oktay Kargül, İPA Tasarım Müdürü Evren Müftüler ve inovasyon ve girişimcilik uzmanı Mine Dedekoca, İstanbul İnovasyon Konseyi’nin önemini ve hedeflerini anlatarak “İstanbul Plan 2050” çalışmasının inovasyon alanındaki vizyonunu aktardı.

Konuşmaların ardından "İstanbul İnovasyon Konseyi Vizyon ve Uygulamaları" konulu çalıştayda alanında uzman 45 katılımcının görüş ve önerileri alındı. Katılımcılar, İstanbul'un inovasyon ağı için aksiyon alanlarını ortaya koyarak öncelikleri belirledi. En fazla destek gören başlıklar şunlar oldu:

“İstanbul Tech Week temalı bir platform kurulması, sektörel eşleştirme (mapping) çalışmalarının başlatılması, etki girişimciliğine yönelik inovasyon bölgelerinin oluşturulması ve paydaş haritalama ile dijital platform altyapısının kurulması. Dünya ile entegrasyon ve inovasyon elçiliği programları da kısa vadede atılabilecek adımlar."

“KONSEYİN HEDEFLERİ NELER”

İstanbul İnovasyon Konseyi’nin hedeflerinin başında, 2027’de Avrupa Yenilik Konseyi’nin (EIC) iCapital programına başvurabilmek için yol haritası oluşturmak geliyor. Kentteki çok parçalı inovasyon ağını tek bir çatı altında buluşturmayı amaçlayan konsey, İstanbul’u doğu ile batı arasında inovasyon merkezi yapma yaklaşımı çerçevesinde hayata geçirilecek pilot projelerin çerçevesini de oluşturacak.