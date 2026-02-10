IPBES’in raporu yayımlandı: Doğayı katleden şirketler kendi sonunu hazırlıyor

Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Hükümetlerarası Bilim-Politika Platformu (IPBES) tarafından hazırlanan ve 150’den fazla hükümetin onayladığı kapsamlı değerlendirme yayımlandı. Üç yıl süren çalışmanın ardından yayımlanan rapor küresel ekonominin doğayı yok sayarak büyümesinin artık şirketlerin kendisi için de varoluşsal bir risk haline geldiğini ortaya koydu.

BBC ve Bloomberg’te yer alan haberlere göre raporda, temiz sudan verimli toprağa, tozlaşmadan su arıtmaya kadar tüm işletmelerin doğanın “ücretsiz” sunduğu hizmetlere bağımlı olduğu vurgulandı. Buna karşın şirketlerin büyük bölümü, biyolojik çeşitliliği korumaktan çok onu tahrip eden yatırımları tercih etti.

Raporun ortak yazarlarından, Cambridge’deki BM Dünya Koruma İzleme Merkezi’nden Matt Jones, işletmelerin önünde iki seçenek olduğunu vurgulayarak “ya öncülük edebileceğini ya da ‘nihayetinde hem doğadaki türlerin hem de potansiyel olarak kendi varlıklarının yok olma riskini’ göze alacağını” belirtti.

Eş başkan Prof. Stephen Polasky ise tablonun çarpıcılığını şu sözlerle ortaya koydu: “İşletmelere, çoğu zaman biyolojik çeşitliliği korumaktan ziyade tahrip etmek daha kârlı görünüyor”.

Raporda, dünya genelinde doğal sermaye seviyelerinin yaklaşık yüzde 40 düştüğü belirtildi. Buna rağmen piyasalar biyolojik çeşitliliği yeterince fiyatlandırmadı, şirketler doğaya verdikleri zararın maliyetini hissetmedi. BM’nin son Doğa İçin Finans Durumu raporuna göre 2023’te doğaya zararlı faaliyetlere 7,3 trilyon dolar harcandı, doğa dostu yatırımlar ise 220 milyar dolarda kaldı.

DOĞAYLA BİRLİKTE ÇALIŞMAK MÜMKÜN

Rapor, şirketlerin doğayla birlikte çalışmasının mümkün olduğuna dair örnekleri de ortaya koydu. Somerset’teki Steart Marshes’ta çiftçiler ve doğa korumacıları araziyi birlikte yönetti. Sığırlar, kuşlar, böcekler ve bitkiler için yaşam alanı oluşturacak şekilde sulak alanlarda otlatıldı.

Yerel çiftçi Andy Darch bu modeli, “Farklı türde otları yiyorlar ve yaban hayatı için önemli olan alanları çiğniyorlar. Ve bu kadar çeşitli bitkilerle beslendikleri için, günün sonunda gerçekten çok yüksek kaliteli bir et ortaya çıkıyor” ifadeleriyle anlattı.

Doğa rezervini işleten Wildfowl and Wetlands Trust’tan Alys Laver ise kurulan setlerin hem mühendislik hem de ekolojik faydasına dikkat çekti. “Sadece bu setler bir mühendislik harikası değil, aynı zamanda yerel köyler için sel koruması sağlıyor” diyen Laver, “Bunun sonucunda da çiftçilerin kullanabileceği bir ürün elde ediliyor. Yani bu, tarımın kaybı değil, sadece bir değişim.”

TEŞVİKLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Raporda doğa kaybını tetikleyen teşviklere de dikkat çekildi. Biyolojik çeşitliliğe zarar veren ancak onarmayan sübvansiyonlar, işletmelerin lobi faaliyetleri ve şirketlerin doğaya etkisini ölçme konusundaki belirsizlikleri, krizin temel nedenleri arasında gösterildi. Buna rağmen kamuya raporlama yapan şirketlerin yüzde 1’inden azı biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkilerinden söz etti.