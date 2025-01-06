İpek Kıraç, babasının evliliği için mahkemeye başvurdu: "Düzmece rapor hazırlandı"
İpek Kıraç, babası İnan Kıraç’ın akli dengesinin yerinde olmadığı iddiasıyla, Emine Alangoya ile yapılan evliliğin iptalini talep etti. Mahkemeye sunulan dilekçede, “akıl sağlığı yerindedir” raporunun sahte olduğu öne sürüldü.
Kıraça Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı 87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile geçtiğimiz günlerde evlendi. İnan Kıraç, yaşı gereği evlenmek için Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden rapor aldı.
Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre, İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesine başvuran İpek Kıraç, ‘evliliğin iptali’ davası açtı.
Dava dilekçesinde, babası İnan Kıraç’ın akli melekelerinin yerinde olmadığını savunan İpek Kıraç, bu evliliğin babasının durumunun kullanılarak gerçekleştiğini öne sürerek, evliliğin iptalini istedi.
"RAPOR DÜZMECE"
İpek Kıraç’ın mahkemeye verdiği dilekçede babası İnan Kıraç’ın evlilik öncesi aldığı raporun düzmece olduğu da savunuldu.
Dilekçede, İnan Kıraç’ın raporun verildiği öne sürülen tarihte Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'ne gidip gitmediğinin tespitinin yapılması, kamera görüntülerinin incelenmesi, telefona HTS kayıtlarının tespiti istendi.