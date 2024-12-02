İpek Kıraç kimdir, kaç yaşında? İpek Kıraç'ın serveti ne kadar? İpek Kıraç'ın hayatı ve kariyeri

Forbes ekonomi dergisine göre Türkiye'nin en zengin ikinci insanı olarak açıklanan İpek Kıraç hakkında İpek Kıraç kimdir, kaç yaşında araştırması hız kazandı.

Türkiye'nin en zengin kadını olarak Amerika'da yayınlanan dünyanın en büyük ekonomi dergilerinden biri olan Forbes'de duyurulan İpek Kıraç'ın servetiyle ilgili İpek Kıraç'ın serveti ne kadar sorusu gündeme getiriliyor. İşte İpek Kıraç'ın hayatı ve kariyeri!

İPEK KIRAÇ KİMDİR?

İpek Kıraç, 29 Kasım 1984'te İstanbul Eminönü'nde dünyaya gelmiştir. İnan ve Suna Kıraç tarafından evlat edinilen Kıraç, iş dünyasında ve "sosyal sorumluluk" projelerinde adından sıkça söz ettirmektedir. Kıraç, 2002 yılında Koç Özel Lisesi’nden, 2007 yılında ise Brown Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Akademik kariyerine devam ederken, ALS hastalığı üzerine yaptığı araştırmalar ve Amerikan Hastanesi'nde gerçekleştirdiği stajlar ile bilimsel bilgi ve deneyim kazandı.

İPEK KIRAÇ'IN HAYATI VE KARİYERİ

2012-2021 yılları arasında Sirena Marine Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin CEO’luğunu üstlenen İpek Kıraç, şirketi lüks yelkenli ve motor yatlar sektöründe uluslararası bir marka haline getirdi.

Bu süreçte Sirena Marine, Türkiye’nin en büyük 500 ihracatçısı arasına girerken, şirketin cirosu 10 yılda 5 kat, kârlılığı ise 20 kat artış gösterdi. Savunma sanayi ve otomotiv projelerinde de tercih edilen bir tedarikçi olan Sirena Marine, küresel bir oyuncuya dönüştü. Günümüzde Kıraç, Sirena Marine Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Annesi Suna Kıraç’ın anısını yaşatmak için başlattığı "Suna’nın Kızları" projesi, "kız çocuklarının hayallerine ulaşmalarını destekleyen bir ekosistem" sunma iddiasıyla hareket ediyor. Ayrıca sokak hayvanlarının refahını artırmayı hedefleyen SemtPati Vakfı’nı kurarak dijital teknolojilerin yardımıyla gönüllülüğü teşvik eden bir platform oluşturmuştur.

İpek Kıraç; Vehbi Koç Vakfı, Arçelik Pazarlama A.Ş., Amerikan Hastanesi, Zer Merkezi Hizmetler A.Ş. ve Setur Servis Turistik A.Ş. gibi önemli kurumlarda Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. Aynı zamanda Koç Okulu Yönetim Kurulu Başkanı olan Kıraç, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Koç Üniversitesi ve Galatasaray Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti’nde aktif roller üstlenmektedir.

İPEK KIRAÇ'IN SERVETİ NE KADAR?

Forbes Dergisi’nin 2024 yılında açıkladığı Türkiye Milyarderler Listesi’nde 3,1 milyar dolarlık servetiyle 2. sırada yer alan İpek Kıraç, aynı zamanda Türkiye'nin en zengin kadını unvanına sahiptir.