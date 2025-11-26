Giriş / Abone Ol
İpek Özkal, İYİ Parti'ye katıldı

Muharrem İnce’nin kurduğu Memleket Partisi’nin eski sözcüsü İpek Özkal, İYİ Parti’ye katıldı.

  • 26.11.2025 11:17
  • Giriş: 26.11.2025 11:17
  • Güncelleme: 26.11.2025 12:04
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

Memleket Partisi’nin eski sözcüsü İpek Özkal, İY Parti’ye katıldı.

Özkal’a yeni partisinde rozeti İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu taktı.

İYİ Parti, bugün (26 Kasım Çarşamba)  saat 10:30'da Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu liderliğinde TBMM'de grup toplantısı gerçekleştirdi.

2024'TE İSTİFA ETMİŞTİ

Grup toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, konuşmasını yapmadan önce Özkal’a parti rozeti taktı.

Özkal, dün sosyal medya hesabından "Yarın İYİ olacak" ifadeleri ile paylaşım yapmıştı.

Özkal, 5 Nisan 2024’te Memleket Partisi’ndeki görevinden istifa etmişti.

