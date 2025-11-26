İpek Özkal, İYİ Parti'ye katıldı
Muharrem İnce’nin kurduğu Memleket Partisi’nin eski sözcüsü İpek Özkal, İYİ Parti’ye katıldı.
Özkal’a yeni partisinde rozeti İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu taktı.
İYİ Parti, bugün (26 Kasım Çarşamba) saat 10:30'da Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu liderliğinde TBMM'de grup toplantısı gerçekleştirdi.
2024'TE İSTİFA ETMİŞTİ
Grup toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, konuşmasını yapmadan önce Özkal’a parti rozeti taktı.
Özkal, dün sosyal medya hesabından "Yarın İYİ olacak" ifadeleri ile paylaşım yapmıştı.
Özkal, 5 Nisan 2024’te Memleket Partisi’ndeki görevinden istifa etmişti.