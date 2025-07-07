İpekböcekçiliği yeniden doğuyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ilin geleneksel tarımsal faaliyetlerinden biri olan ipekböcekçiliğini yeniden canlandırmak ve katma değerli ürün üretimini teşvik etmek amacıyla desteklerine devam ediyor. Dut fidanı dikimi, ipekböceği besleme evi kurulumu, eğitimler ve üretim çadırlarıyla sürdürülen bu kapsamlı çalışmayla ipekböceği üreticilerinin ekonomiye katılımı destekleniyor.

Destek kapsamında, Seydikemer Çobanlar Mahallesi’nde mülkiyeti Büyükşehir’e ait araziye 3 bin 300 dut fidanı dikilirken, aynı alanda 100 metrekarelik bir ipekböceği besleme evi oluşturuldu. Ayrıca Menteşe Belediyesi iş birliğiyle, Bayır Mahallesi Yeşilyurt Mevkii’nde 4 bin 600 metrekare, Bayır Mahallesi’nde ise 12 bin 400 metrekarelik alana dut fidanları dikildi ve bu alanlara da modern besleme evleri inşa edildi.

İpekböcekçiliğini geliştirmek amacıyla Büyükşehre ait Yatağan Bahçeyaka Mahallesi’ndeki Akıllı Tarım Çiftliği’nde dut fidanı üretimi devam ediyor ve talepte bulunan üreticilere ücretsiz fidan temini sağlanıyor.

“ATA MESLEĞİMİZİ YAŞATIYORUZ”

Üretici Birgül Öziç, dut bahçelerinin gelişimi için aldıkları destekten memnun olduklarını belirterek şunları söyledi: “Büyükşehir bize dut fidanı, çadır ve ipekböceği temin etti. Biz de bu destekle ipekböcekçiliğine başladık. Ata mesleğimiz olan bu geleneği yaşatmaya çalışıyoruz. Bu işi yapan çok az kişi kaldı ama biz devam ettirmek istiyoruz.”

Üretici Melahat Yalınkılıç ise verilen eğitimlerin ardından üretime başladıklarını söyledi: “Büyükşehir önce eğitim verdi, ardından dut bahçesi için alan sağladı ve çadır desteğinde bulundu. Bu işi eskiden babalarımız yapardı, şimdi biz sürdürüyoruz. Ata mesleğini yaşatmak istiyorum. Ahmet Başkanımıza bu destekler için teşekkür ederim.”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ziraat Mühendisi Serkan Yılmaz, sahada yürütülen çalışmaları şöyle anlattı: “İpekböcekçiliği zamana bağlı olarak durağanlaşmış bir üretim modeliydi. Başkanımız Ahmet Aras’ın talimatıyla sahaya indik ve üreticilerimize hem teorik hem uygulamalı eğitimler verdik. Üreticilerle birebir çalıştık. Modern, yalıtımlı besleme çadırları kurduk. Tezgahları, yaprak temini için dut fidanlarını ve teknik altyapıyı sağladık. İpekböcekçiliğine yönelik desteklerimiz devam edecek.”

“GELENEKSEL ÜRETİMİ GELECEĞE TAŞIYORUZ”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yürütülen çalışmaların yalnızca bir tarım projesi olmadığını, aynı zamanda bir kültürel miras koruma modeli olduğunu belirtti. Aras, “İpekböcekçiliği, Muğla’nın tarihinden, kültüründen gelen çok özel bir üretim modelidir. Bugün biz bu geleneği sadece yaşatmakla kalmıyoruz, modernize ederek gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Üreticilerimizin bu sürece dahil olması, bize umut ve güç veriyor. Dut fidanından çadıra, eğitime kadar tüm süreci desteklemeye devam edeceğiz” dedi.