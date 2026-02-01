İpekçi cinayeti karanlıkta kaldı

HABER MERKEZİ

Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve başyazarı iken İstanbul Şişli’deki evinin önünde ülkücü katil Mehmet Ali Ağca tarafından düzenlenen suikast sonucu katledilen Abdi İpekçi’nin ölümünün üzerinden 47 yıl geçti. Aradan geçen onlarca yıla karşın İpekçi’nin katledilmesine ilişkin dosya tüm yönleriyle aydınlatılmadı.

Cinayetin faili olarak yalnızca Mehmet Ali Ağca yargılansa da, soruşturma ve yargı süreci suikastın arkasındaki örgütlü yapı karanlıkta bırakıldı. Cinayetin ardından aylarca firari olan Mehmet Ali Ağca, 11 Temmuz 1979’da yakalanarak tutuklandı. Hakkında açılan davada 11 Ekim 1979’da yargılanmaya başlanan Ağca, yalnızca altı hafta sonra, 23 Kasım 1979’da konulduğu Maltepe Askeri Cezaevi’nden kaçırıldı. Askeri bir cezaevinden gerçekleştirilen bu firar, dönemin güvenlik bürokrasisinin rolüne ilişkin ciddi soru işaretleri doğurdu.

Ağca’nın gıyabında süren yargılamada mahkeme, 28 Nisan 1980’de idam cezası verdi. Ancak Ağca, 13 Mayıs 1981’de Vatikan’da Papa 2. Jean Paul’e yönelik suikast girişiminde bulunmasının ardından İtalya’da yakalandı ve burada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Papa 2. Jean Paul’ün affı sonrası 13 Haziran 2000’de Türkiye’ye iade edilen Ağca, farklı suçlardan aldığı cezalar kapsamında yaklaşık 10 yıl daha cezaevinde kaldı. Ağca, 18 Ocak 2010’da tahliye edildi.

Yargılamalar boyunca İpekçi suikastının arkasındaki örgütlü yapı, azmettiriciler ve olası devlet bağlantıları hiçbir zaman açığa çıkarılmadı. Ağca’nın cezaevinden firarı, yurtdışına çıkışı ve uluslararası bağlantıları; Yargı süreçleri, tanık ifadeleri ve açığa çıkan belgeler cinayetin münferit değil, devlet içindeki kontrgerilla yapılanmalarıyla bağlantılı olduğunu gösterdi. Ancak cinayette parmağı olanlar karanlıkta bırakıldı.

BELKİ KANITLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKAR

İpekçi’nin 47’nci ölüm yıldönümünden kısa süre sonra vizyona girecek olan Susurluk Skandalı’nın başat aktörlerinden kontrgerilla üyesi Abdullah Çatlı’nın hayatını anlatan filme ise tepkiler sürüyor. T24’e konuşan İpekçi’nin kızı Nükhet İpekçi “Tanıtım bölümlerinde ‘Yakalanırsak devletle alakamızın olmadığını iddia edeceğiz’ cümlesi dikkatimi çekti. Belki bu filmde daha başka itiraflarla da karşılaşabiliriz. Yol açıcı olur. Şimdiye kadar üstü örtülmüş belli kanıtları gün yüzüne çıkarır. Bizim babalarımız daha iyi yarınları ellerindeki silahlarla, bombalarla, uyuşturucularla değil kalemleriyle sağlamaya çabalamışlardı. Hiç kahramanlık taslamamışlardı. Üstelik kendilerini hiç de öyle yüceltecek iri iri laflar etmemişlerdi" dedi.

İpekçi son olarak şunları aktardı: ‘‘Kimseyi karşı taraftan biri gibi görmedi, ötekileştirmedi, düşmanlık etmedi, yok etmedi. Zihniyle ve kalbiyle herkesi her düşünceyi kucaklayan biriydi, olsa olsa ‘insanlar ve katiller’ diye bir ayrım yapabilirdi. Katillere karşı da düşmanlık yapmak değil hukuk kurallarını işletmek gerekir.”