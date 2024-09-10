iPhone 16 fiyat listesi: İşte iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro max fiyatları

ABD'li teknoloji devi Apple büyük bir lansman ile iPhone 16'yı duyurmasının ardından iPhone 16 fiyat listesi de belli olmuş oldu. ABD'de piyasaya 799 dolar ile 1.199 dolar arasında girecek olan iPhone 16'nın Türkiye fiyat listesi de açıklandı. iPhone 16'nın piyasaya çıkmasıyla birlikte Apple eski iPhone modellerinde indirime giderken iPhone 16 fiyat listesini de yayınladı. İşte iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro max fiyatları!

iPhone 16 fiyat listesi

iPhone Modeli Fiyat iPhone 16 128 GB 64.999 TL iPhone 16 256 GB 69.999 TL iPhone 16 512 GB 79.999 TL iPhone 16 Plus 128 GB 73.999 TL iPhone 16 Plus 256 GB 78.999 TL iPhone 16 Plus 512 GB 88.999 TL iPhone 16 Pro 128 GB 82.999 TL iPhone 16 Pro 256 GB 87.999 TL iPhone 16 Pro 512 GB 97.999 TL iPhone 16 Pro 1 TB 107.999 TL iPhone 16 Pro Max 256 GB 99.999 TL iPhone 16 Pro Max 512 GB 109.999 TL iPhone 16 Pro Max 1 TB 119.999 TL

İPHONE 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iPhone 16 ön sipariş satışları 13 Eylül’de başlayacak. Yeni modeller, 20 Eylül’de Apple Store ve yetkili mağazalarında satışa sunulacak.

İPHONE 16 ÖZELLİKLERİ

iPhone 16 özellikleri şu şekilde:

Ekran: 6.1 inç, 60Hz, 1179x2556, OLED, 2000 nit

6.1 inç, 60Hz, 1179x2556, OLED, 2000 nit İşlemci: Apple A18 (3nm)

Apple A18 (3nm) Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Depolama: 128GB, 256GB, 512GB

128GB, 256GB, 512GB Arka kamera: 48MP ana kamera (f/1.6) + 12MP ultra geniş (f/2.2)

48MP ana kamera (f/1.6) + 12MP ultra geniş (f/2.2) Ön kamera: 12MP (f/1.9)

12MP (f/1.9) Batarya: 3561 mAh, 30W kablolu, 25W MagSafe, 15W Qi2 kablosuz

3561 mAh, 30W kablolu, 25W MagSafe, 15W Qi2 kablosuz Yazılım: iOS 18

iOS 18 Renkler: Mavi, Pembe, Beyaz, Siyah ve Yeşil

İPHONE 16 PLUS ÖZELLİKLERİ

iPhone 16 Plus özellikleri şu şekilde: