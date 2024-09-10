iPhone 16 fiyat listesi: İşte iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro max fiyatları
Apple, kullanıcılar tarafından merakla beklenen iPhone 16 modellerini tanıtmasının ardından iPhone 16 fiyat listesi pek çok yurttaş tarafından aratıldı. iPhone 16 fiyat listesi ABD'de 799 dolar ile 1.199 dolar arasında değişirken Türkiye fiyatları da belli oldu. Apple eski iPhone ürünlerinin fiyatlarını internet sitesinde indirirken iPhone 16 fiyat listesini de yayınlamış oldu. İşte iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro max fiyatları!
ABD'li teknoloji devi Apple büyük bir lansman ile iPhone 16'yı duyurmasının ardından iPhone 16 fiyat listesi de belli olmuş oldu. ABD'de piyasaya 799 dolar ile 1.199 dolar arasında girecek olan iPhone 16'nın Türkiye fiyat listesi de açıklandı. iPhone 16'nın piyasaya çıkmasıyla birlikte Apple eski iPhone modellerinde indirime giderken iPhone 16 fiyat listesini de yayınladı. İşte iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro max fiyatları!
iPhone 16 fiyat listesi
|iPhone Modeli
|Fiyat
|iPhone 16 128 GB
|64.999 TL
|iPhone 16 256 GB
|69.999 TL
|iPhone 16 512 GB
|79.999 TL
|iPhone 16 Plus 128 GB
|73.999 TL
|iPhone 16 Plus 256 GB
|78.999 TL
|iPhone 16 Plus 512 GB
|88.999 TL
|iPhone 16 Pro 128 GB
|82.999 TL
|iPhone 16 Pro 256 GB
|87.999 TL
|iPhone 16 Pro 512 GB
|97.999 TL
|iPhone 16 Pro 1 TB
|107.999 TL
|iPhone 16 Pro Max 256 GB
|99.999 TL
|iPhone 16 Pro Max 512 GB
|109.999 TL
|iPhone 16 Pro Max 1 TB
|119.999 TL
İPHONE 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?
iPhone 16 ön sipariş satışları 13 Eylül’de başlayacak. Yeni modeller, 20 Eylül’de Apple Store ve yetkili mağazalarında satışa sunulacak.
İPHONE 16 ÖZELLİKLERİ
iPhone 16 özellikleri şu şekilde:
- Ekran: 6.1 inç, 60Hz, 1179x2556, OLED, 2000 nit
- İşlemci: Apple A18 (3nm)
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
- Arka kamera: 48MP ana kamera (f/1.6) + 12MP ultra geniş (f/2.2)
- Ön kamera: 12MP (f/1.9)
- Batarya: 3561 mAh, 30W kablolu, 25W MagSafe, 15W Qi2 kablosuz
- Yazılım: iOS 18
- Renkler: Mavi, Pembe, Beyaz, Siyah ve Yeşil
İPHONE 16 PLUS ÖZELLİKLERİ
iPhone 16 Plus özellikleri şu şekilde:
- Ekran: 6.7 inç, 60Hz, 1290x2796, OLED, 2000 nit
- İşlemci: Apple A18 (3nm)
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
- Arka kamera: 48MP ana kamera (f/1.6) + 12MP ultra geniş (f/2.2)
- Ön kamera: 12MP (f/1.9)
- Batarya: 4006 mAh, 30W kablolu, 25W MagSafe, 15W Qi2 kablosuz
- Yazılım: iOS 18
- Renkler: Mavi, Pembe, Beyaz, Siyah ve Yeşil