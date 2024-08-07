iPhone 16 ne zaman çıkıyor? İşte iPhone 16 lansman tarihi, özellikleri ve fiyatları

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'nin yeni çıkaracağı akıllı telefon modelinin tanıtım gününe sayılı günler kala iPhone 16 ne zaman çıkıyor aramaları hız kazandı. Apple geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak iPhone 16'nın da duyurulması beklenen lansman için hazırlıkların başladığını duyurdu ve iPhone 16 ne zaman çıkıyor sorularına da kısmen yanıt vermiş oldu. Peki, iPhone 16 ne zaman çıkıyor? İşte iPhone 16 lansman tarihi, özellikleri ve fiyatları

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple yeni akıllı telefon modeli olan iPhone 16'yı piyasaya sürmek için geri sayımı başlattı. Birçok teknoloji meraklısı tarafından iPhone 16 ne zaman çıkıyor aramalarını hız kazanmışken açıklamada bulunan Apple, iPhone 16'nın da duyurulması öngörülen lansmanın hazırlıklarına başladığını duyurdu. Peki, iPhone 16 ne zaman çıkıyor? İşte iPhone 16 lansman tarihi, muhtemel özellikleri ve fiyatları!

iPhone 16 ne zaman çıkıyor?

Her mevsimde yeni teknolojilerinin duyurusunu yapan Apple sonbahar lansman hazırlıklarına başladığını duyurdu. ABD'li teknoloji şirketi Apple iPhone 16'nın da tanıtılacağının öngörüldüğü etkinlik için henüz net bir tarih vermedi. Ancak Apple her yıl yeni iPhone modelini Eylül ayı ortasında gerçekleştirdiği lansmanda tanıtarak Ekim ayında satışa çıkarıyor. Geçtiğimiz yıl yeni iPhone modelini Apple 12 Eylül'de lansmanda tanıtıp Ekim ayı başında tüm dünyada satışa çıkarmıştı.

İPHONE 16 LANSMAN TARİHİ

iPhone 16'nın da duyurulacağı düşünülen lansman tarihi hakkında açıklama yapan Apple lansman hazırlıklarına başladıklarını duyurdu. iPhone 16 lansmanının Eylül ayı içerisinde gerçekleşeceği bilgisinin sızdırılmasının ardından Apple'nin geleneği bozmayarak lansmanı Eylül ayı ortasında gerçekleştirmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl yeni iPhone modelinin lansmanı 12 Eylül'de Apple Park kampüsünde yer alan Steve Jobs Theater'da gerçekleşmişti.

Etkinlik kapsamında iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max ve birçok yeni teknolojinin tanıtımı gerçekleştirilecek.

iPhone 16 özellikleri neler?

iPhone 16 serisiyle çeşitli modellerde birçok dikkat çekici yükseltme ve iyileştirme sunulacak. Bugüne kadar sızan haberlerde iPhone 16 Pro modellerinde daha yüksek kapasite ve uzun ömür sunan yığılmış pil teknolojisi kullanılması bekleniyor​​. Ayrıca iPhone 6, 6.3 inç ekran, iPhone 16 Pro Max ise 6.9 inç ekran ile geleceği iddia ediliyor. Bu da önceki modellerden daha büyük olacakları anlamına geliyor​​. Micro-lens teknolojisi ile ekran parlaklığının artırılması ve enerji tüketiminin azaltılması bekleniyor.

Yeni seride daha fazla depolama kapasitesi ile sunulabilir. Ayrıca iOS 18 ile birlikte gelecek ve bu sürümün, özellikle AI özelliklerinde önemli iyileştirmeler getirmesi bekleniyor​​. Ayrıca fotoğraf ve video çekimini kolaylaştırmak için yeni bir "Capture Butonu" tanıtılacak. Bu buton, dijital kameralardaki iki aşamalı deklanşör düğmesini taklit edecek​.

iPhone 16 ne kadara satılacak?

iPhone 16’nın 100 dolarlık bir fiyat artışıyla 899 dolar etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. iPhone 16 Plus modeli 999 dolar, iPhone 16 Pro Max veya iPhone 16 Ultra modelinin de 1.299 dolar üzerinden satışa çıkabileceği öngörülüyor. Bu satış fiyatları henüz kesin olmayan fiyatlardır."