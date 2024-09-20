Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

iPhone 16 satışa çıktı

Apple'ın son akıllı telefon modeli iPhone 16'nın satışı başladı. Türkiye'de fiyatı 65 bin TL'den başlayıp 120 bin TL'ye kadar çıkan ürünü almak için Apple Store mağazalarına gece saatlerinden itibaren gelenler oldu.

Teknoloji
  • 20.09.2024 11:02
  • Giriş: 20.09.2024 11:02
  • Güncelleme: 20.09.2024 11:16
Kaynak: AA
iPhone 16 satışa çıktı
Fotoğraf: AA

ABD'li teknoloji devi Apple'ın son akıllı telefon modeli iPhone 16'nın satışı bugün başladı.

Türkiye'de de satışa başlayan iPhone'un son modelini almak isteyenlerin bir kısmı, sabat saat 07.00'de Üsküdar ve Kadıköy'deki Apple Store mağazaları önünde kuyruk oluşturdu.

Fotoğraf: DHA

Apple, 9 Eylül'de yeni ürünü tanıtmış, 13 Eylül'de ise ön siparişler alınmıştı.

Son çıkan modelin fiyatı çeşitli özelliklerine göre 65 bin TL'den başlayıp 120 bin TL'ye kadar çıkıyor.

iPhone 16'nın Türkiye'deki fiyatları şöyle:

Telefonun ABD'deki fiyatları ise 799 dolar ile 1.199 dolar arasında değişiyor.

New York kentinde 5. Cadde'deki ikonik Apple Store, İOS 18 renkleriyle ışıklandırıldı.

Fotoraf: AA
iPhone 16 fiyat listesi: İşte iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro max fiyatları
BirGün'e Abone Ol