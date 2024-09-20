iPhone 16 satışa çıktı

ABD'li teknoloji devi Apple'ın son akıllı telefon modeli iPhone 16'nın satışı bugün başladı.

Türkiye'de de satışa başlayan iPhone'un son modelini almak isteyenlerin bir kısmı, sabat saat 07.00'de Üsküdar ve Kadıköy'deki Apple Store mağazaları önünde kuyruk oluşturdu.

Fotoğraf: DHA

Apple, 9 Eylül'de yeni ürünü tanıtmış, 13 Eylül'de ise ön siparişler alınmıştı.

Son çıkan modelin fiyatı çeşitli özelliklerine göre 65 bin TL'den başlayıp 120 bin TL'ye kadar çıkıyor.

iPhone 16'nın Türkiye'deki fiyatları şöyle:

Telefonun ABD'deki fiyatları ise 799 dolar ile 1.199 dolar arasında değişiyor.

New York kentinde 5. Cadde'deki ikonik Apple Store, İOS 18 renkleriyle ışıklandırıldı.