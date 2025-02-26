iPhone 16E fiyatları | iPhone 16E 128 GB, 256 GB, 512 GB ne kadar?

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple yeni akıllı telefon modeli olan iPhone 16E'yi piyasaya sürmesiyle birlikte iPhone 16E fiyatları araştırması hız kazandı. iPhone SE serisinin yerine geçecek olan iPhone 16E özellikleri arasında ise 'home' düğmesinin artık yerinde olmaması ve telefonun tek kameraya sahip olması dikkat çeken özellikler arasında yer aldı. iPhone'un fiyat performans olarak nitelendirilen modeli telefon için iPhone 16E 128 GB, 256 GB, 512 GB ne kadar sorusu gündemde. iPhone, 16E modelini ABD'de 599 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürdü. Peki, iPhone 16E 128 GB, 256 GB, 512 GB ne kadar? İşte iPhone 16E 128 GB, 256 GB, 512 GB fiyatları!

İPHONE 16E FİYATLARI

iPhone 16E fiyatları telefonun 128 GB, 256 GB ve 512 GB modellerine göre değişiklik göstermekte. Apple yeni fiyat performans akıllı telefonunun başlangıç fiyatını 47 bin 999 TL olarak duyurdu. İşte iPhone 16E fiyatları:

iPhone 16e 128 GB 47.999 TL

iPhone 16e 256 GB 52.999 TL

iPhone 16e 512 GB 62.999 TL

İPHONE 16E ÖZELLİKLERİ

iPhone SE serisinin yerini alan Apple'in daha düşük özelliklere ve fiyata sahip olan yeni akıllı telefonu iPhone 16E'nin teknik özellikleri şu şekilde:

Ekran: 6.1 inç Super Retina XDR ekran

6.1 inç Super Retina XDR ekran İşlemci: A18 çip

A18 çip Depolama: 128/256/512 GB

128/256/512 GB Arka Kamera: 48MP, 26 mm, ƒ/1.6 diyafram, optik görüntü stabilizasyonu, Hybrid Focus Pixels

48MP, 26 mm, ƒ/1.6 diyafram, optik görüntü stabilizasyonu, Hybrid Focus Pixels Ön Kamera: 12 MP kamera ƒ/1.9 diyafram

12 MP kamera ƒ/1.9 diyafram Batarya: 26 saate kadar video oynatma, 30 dakikada yüzde 50 şarj

26 saate kadar video oynatma, 30 dakikada yüzde 50 şarj Diğer: FaceID, IP68, Acil SOS, Trafik kazası algılama, 5G

iPhone 16e, teknoloji meraklıları için heyecan verici yeniliklerle geliyor. Cihaz, gücünü A18 çipten alarak hızlı ve sorunsuz bir performans sunacak. Kullanıcı dostu kişisel yapay zeka özellikleri sunan Apple Intelligence da cihazda kullanılabilir durumda olacak.. 48 MP Fusion Kamera, iki kat Telefoto entegrasyonu ile optik kalitede zoom yapabilme yeteneğine sahip.