iPhone 16E Türkiye satış fiyatı ne kadar? iPhone 16E özellikleri

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple yeni akıllı telefon modeli olan iPhone 16E'yi piyasaya sürmek için geri sayım başladı. Apple'nin yeni akıllı telefonunun lansmanını gerçekleştirmesi sonrası iPhone 16E Türkiye satış fiyatı ne kadar araştırması hız kazandı. iPhone 16E Türkiye satış fiyatı Apple tarafından geçtiğimiz günlerde duyuruldu. iPhone SE serisinin yerine geçecek olan iPhone 16E özellikleri arasında ise 'home' düğmesinin artık yerinde olmaması ve telefonun tek kameraya sahip olması dikkat çeken özellikler arasında yer aldı. Peki, iPhone 16E Türkiye satış fiyatı ne kadar? İşte iPhone 16E özellikleri!

İPHONE 16E TÜRKİYE SATIŞ FİYATI NE KADAR?

iPhone 16E 599 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. iPhone 16E Türkiye satış fiyatı ise Apple tarafından 47.999 TL başlayan fiyatlar olarak açıklandı. Yeni iPhone modeli olan iPhone 16E 21 Şubat 2025'te ön sipariş ile satın alınabilir olacak. Türkiye'de ve dünyada ise 28 Şubat'tan itibaren raflardaki yerini alacak.

İPHONE 16E ÖZELLİKLERİ

iPhone SE serisinin yerini alan Apple'in daha düşük özelliklere ve fiyata sahip olan yeni akıllı telefonu iPhone 16E'nin teknik özellikleri şu şekilde:

Ekran: 6.1 inç Super Retina XDR ekran

6.1 inç Super Retina XDR ekran İşlemci: A18 çip

A18 çip Depolama: 128/256/512 GB

128/256/512 GB Arka Kamera: 48MP, 26 mm, ƒ/1.6 diyafram, optik görüntü stabilizasyonu, Hybrid Focus Pixels

48MP, 26 mm, ƒ/1.6 diyafram, optik görüntü stabilizasyonu, Hybrid Focus Pixels Ön Kamera: 12 MP kamera ƒ/1.9 diyafram

12 MP kamera ƒ/1.9 diyafram Batarya: 26 saate kadar video oynatma, 30 dakikada yüzde 50 şarj

26 saate kadar video oynatma, 30 dakikada yüzde 50 şarj Diğer: FaceID, IP68, Acil SOS, Trafik kazası algılama, 5G

iPhone 16e, teknoloji meraklıları için heyecan verici yeniliklerle geliyor. Cihaz, gücünü A18 çipten alarak hızlı ve sorunsuz bir performans sunacak. Kullanıcı dostu kişisel yapay zeka özellikleri sunan Apple Intelligence da cihazda kullanılabilir durumda olacak.. 48 MP Fusion Kamera, iki kat Telefoto entegrasyonu ile optik kalitede zoom yapabilme yeteneğine sahip.