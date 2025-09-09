iPhone 17 tanıtım lansmanı canlı nasıl izlenir? Apple Awe Dropping etkinliği yayın bilgileri

Apple’ın merakla beklenen yeni ürünleri için geri sayım sona erdi. iPhone 17 serisinin tanıtılacağı Apple “Awe Dropping” etkinliği, 9 Eylül 2025 Salı günü gerçekleştirilecek. Cupertino’daki Apple Park’ta düzenlenecek lansmanda iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’in yanı sıra Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 ve AirPods Pro 3 gibi birçok yeni cihaz teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak.

İPHONE 17 LANSMANI NE ZAMAN?

Apple’ın 2025 yılı için hazırladığı “Awe Dropping” etkinliği, 9 Eylül 2025 Salı günü Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak. Etkinlik, Apple Park’ta Steve Jobs Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek.

İPHONE 17 LANSMANI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Apple’ın lansmanları, her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi web sitesi ve Apple YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Teknoloji tutkunları, Apple’ın yenilikçi ürünlerini canlı yayın sayesinde yüksek görüntü ve ses kalitesiyle takip edebilecek.

👉 Apple YouTube canlı yayın linki üzerinden iPhone 17 tanıtım etkinliğini canlı olarak izlemek mümkün olacak.

APPLE AWE DROPPİNG LANSMANINDA HANGİ ÜRÜNLER TANITILACAK?

Etkinlikte iPhone 17 serisinin yanı sıra;