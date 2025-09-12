iPhone 17 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 17 Pro, Pro Max, Air fiyatları ve özellikleri!
Apple, 9 Eylül’de düzenlediği lansmanda yeni iPhone 17 serisini tanıttı. iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve iPhone 17 Air modellerinden oluşan seri; tasarım, kamera ve yapay zeka destekli özellikleriyle öne çıktı. Apple’ın resmi sitesinde açıklanan fiyatlara göre iPhone 17 Türkiye’de 77.999 TL’den başlayan etiketlerle satışa sunulacak. Ön siparişler 12 Eylül’de açılacak, cihazlar ise 19 Eylül 2025’te satışa çıkacak.
Apple, 9 Eylül’de gerçekleştirdiği “Awe Dropping” etkinliğinde merakla beklenen iPhone 17 serisini tanıttı. Yeni seri; iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve iPhone 17 Air modelleriyle sahneye çıktı. Apple’ın “Liquid Glass” tasarım dili ve iOS 26 işletim sistemiyle gelen cihazlar; yapay zeka entegrasyonu, kamera teknolojisi, incelik ve dayanıklılık özellikleriyle dikkat çekti.
İPHONE 17 SERİSİ TANITILDI
Etkinlikte iPhone 17 serisinin yanı sıra Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 ve AirPods Pro 3 modelleri de tanıtıldı. Ancak ilgi odağı, Apple’ın yeni nesil akıllı telefon ailesi oldu. Plus modelin yerini alan iPhone 17 Air, yalnızca 5.5 mm kalınlığıyla şimdiye kadarki en ince iPhone olarak öne çıktı.
İPHONE 17 ÖZELLİKLERİ
- Ekran: 6.3 inç OLED, 120Hz ProMotion
- İşlemci: 3nm sürecinde üretilen A19 çipi
- Kamera: 48 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş, 24 MP ön kamera
- Tasarım: Yeni yeşil ve mor seçenekleri, “Liquid Glass” estetiği
- Performans: %15 daha hızlı işlem gücü, %20 daha iyi enerji verimliliği
iPhone 17 Air: En İnce iPhone
iPhone 17 Air, yalnızca 5.5 mm incelik ve 145 gram ağırlığı ile Apple’ın şimdiye kadarki en hafif modeli oldu. 6.6 inç OLED ekran, A19 Pro çipi ve 12 GB RAM ile donatılan cihaz, inceliğine rağmen güçlü bir performans sunuyor.
iPhone 17 Pro ve Pro Max
Apple’ın en güçlü modelleri olan Pro serisi, titanyum-alüminyum çerçeve, seramik kalkan, gelişmiş kamera sistemleri ve uzun batarya ömrü ile dikkat çekiyor. iPhone 17 Pro Max ise 256 GB depolama seçeneğiyle sunuluyor.
İPHONE 17 TÜRKİYE FİYATLARI
Apple’ın resmi sitesinde yayımlanan Türkiye fiyatları (KDV dahil) şu şekilde açıklandı:
- iPhone 17 başlangıç fiyatı: 77.999 TL
- iPhone 17 Air (128 GB) başlangıç fiyatı: 97.999 TL
- iPhone 17 Pro başlangıç fiyatı: 107.999 TL
- iPhone 17 Pro Max (256 GB) başlangıç fiyatı: 119.999 TL
- Ön siparişler 12 Eylül 2025’te başlayacak, cihazlar 19 Eylül 2025 itibarıyla raflarda yerini alacak.