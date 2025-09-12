iPhone 17 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 17 Pro, Pro Max, Air fiyatları ve özellikleri!

Apple, 9 Eylül’de gerçekleştirdiği “Awe Dropping” etkinliğinde merakla beklenen iPhone 17 serisini tanıttı. Yeni seri; iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve iPhone 17 Air modelleriyle sahneye çıktı. Apple’ın “Liquid Glass” tasarım dili ve iOS 26 işletim sistemiyle gelen cihazlar; yapay zeka entegrasyonu, kamera teknolojisi, incelik ve dayanıklılık özellikleriyle dikkat çekti.

İPHONE 17 SERİSİ TANITILDI

Etkinlikte iPhone 17 serisinin yanı sıra Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 ve AirPods Pro 3 modelleri de tanıtıldı. Ancak ilgi odağı, Apple’ın yeni nesil akıllı telefon ailesi oldu. Plus modelin yerini alan iPhone 17 Air, yalnızca 5.5 mm kalınlığıyla şimdiye kadarki en ince iPhone olarak öne çıktı.

İPHONE 17 ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6.3 inç OLED, 120Hz ProMotion

6.3 inç OLED, 120Hz ProMotion İşlemci: 3nm sürecinde üretilen A19 çipi

3nm sürecinde üretilen A19 çipi Kamera: 48 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş, 24 MP ön kamera

48 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş, 24 MP ön kamera Tasarım: Yeni yeşil ve mor seçenekleri, “Liquid Glass” estetiği

Yeni yeşil ve mor seçenekleri, “Liquid Glass” estetiği Performans: %15 daha hızlı işlem gücü, %20 daha iyi enerji verimliliği

iPhone 17 Air: En İnce iPhone

iPhone 17 Air, yalnızca 5.5 mm incelik ve 145 gram ağırlığı ile Apple’ın şimdiye kadarki en hafif modeli oldu. 6.6 inç OLED ekran, A19 Pro çipi ve 12 GB RAM ile donatılan cihaz, inceliğine rağmen güçlü bir performans sunuyor.

iPhone 17 Pro ve Pro Max

Apple’ın en güçlü modelleri olan Pro serisi, titanyum-alüminyum çerçeve, seramik kalkan, gelişmiş kamera sistemleri ve uzun batarya ömrü ile dikkat çekiyor. iPhone 17 Pro Max ise 256 GB depolama seçeneğiyle sunuluyor.

İPHONE 17 TÜRKİYE FİYATLARI

Apple’ın resmi sitesinde yayımlanan Türkiye fiyatları (KDV dahil) şu şekilde açıklandı: