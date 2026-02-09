iPhone 17e için geri sayım: Fiyatı belli oldu

Apple’ın yeni telefonu için takvim ve bazı bilgiler netleşti. Telefonun yaklaşık fiyatı da belli oldu.

ABD basınında yer alan haberlere göre Apple, iPhone 16e modelinde izlediği stratejiyi sürdürerek 19 Şubat 2026 tarihinde bir basın bülteni aracılığıyla iPhone 17e'yi tanıtabilir. Cihazın 27 Şubat 2026 itibarıyla raflardaki yerini alması bekleniyor.

Cihazın en dikkat çekici özelliği, standart iPhone 17 modellerinde de yer alan A19 çipi ile gelecek olması. Bu işlemci, özellikle yapay zeka (Apple Intelligence) görevlerinde ve grafik yoğunluklu oyunlarda %40'a varan performans artışı vaat ediyor.

Apple’ın Qualcomm’a olan bağımlılığını azaltmak için geliştirdiği kendi üretimi C1X modem ve Wi-Fi 7 destekli N1 çipinin de ilk kez bu modelde kullanılabileceği konuşuluyor.

MAGSAFE VE HIZLI ŞARJ

Geçtiğimiz yılın en büyük eleştiri konusu olan MagSafe eksikliği, iPhone 17e ile tarih oluyor. ABD basınındaki tedarik zinciri raporları, cihazın 25W MagSafe hızlı kablosuz şarj desteğiyle geleceğini doğruluyor. Bu, 16e'deki 7.5W'lık sınırlı Qi şarjından sonra kullanıcılar için devasa bir konfor artışı demek.

KAMERA VE EKRAN

Tasarım tarafında en büyük merak konusu Dynamic Island (Dinamik Ada). Bazı raporlar çentiğin nihayet kalkacağını söylerken, bazıları bunun bir nesil daha korunacağını iddia ediyor. Ancak ekran çerçevelerinin (bezel) inceltileceği konusunda herkes hemfikir.

Ön kameranın, grup çekimlerini kolaylaştıran "Center Stage" özellikli 18MP'lik yeni bir sensöre yükseltilmesi bekleniyor. Arka tarafta ise maliyeti korumak adına tekli 48MP geniş açılı lensin kalacağı öngörülüyor.

"599 DOLAR" ÇİZGİSİ KORUNACAK

Apple’ın, Google Pixel "a" serisiyle rekabet edebilmek için fiyatı artırmayacağı düşünülüyor. ABD basınındaki genel kanı, iPhone 17e'nin 599 dolardan (128GB başlangıç kapasitesiyle) satışa sunulacağı yönünde.

17e’nin fiyatı TL bazında yaklaşık 26 bin 114 liraya karşılık gelse de vergi ve ilave ücretler nedeniyle fiyatın 60 bin lira düzeyine yaklaşması bekleniyor.