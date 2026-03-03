iPhone 17e tanıtıldı! iPhone 17e Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? iPhone 17e özellikleri neler?
iPhone 17e tanıtıldı ve teknoloji dünyasında büyük heyecan yarattı. Uygun fiyatlı iPhone modeli olarak konumlandırılan iPhone 17e, güçlü A19 işlemcisi, 8 GB RAM kapasitesi ve MagSafe desteğiyle dikkat çekiyor. Peki iPhone 17e Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? iPhone 17e özellikleri neler? İşte yeni modelle ilgili merak edilen tüm detaylar…
Teknoloji dünyasının merakla beklediği uygun fiyatlı yeni model resmen sahnede. iPhone 17e tanıtıldı ve hem teknik özellikleri hem de Türkiye fiyatı ile dikkatleri üzerine çekti. Apple’ın daha geniş kullanıcı kitlesine hitap eden “e” serisi, bu yıl performans tarafında önemli iyileştirmelerle geliyor. Peki iPhone 17e Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 17e özellikleri neler? İşte tüm detaylar…
İPHONE 17E ÖZELLİKLERİ NELER? TEKNİK DETAYLAR
Apple, yeni modeli iPhone 17e’yi tasarım anlamında büyük değişiklikler yapmadan, donanım tarafında ciddi güncellemelerle kullanıcıların beğenisine sundu. Ön tarafta çentikli tasarım devam ederken, arka tarafta tekli kamera kurulumu korunuyor. Ancak performans ve depolama tarafında dikkat çekici yenilikler bulunuyor.
Ekran özellikleri
- 6,1 inç Super Retina XDR ekran
- 1170 x 2532 piksel çözünürlük
- 60 Hz yenileme hızı
- OLED panel teknolojisi
Geçen yılki modelle benzer ekran yapısını koruyan cihaz, OLED panel sayesinde canlı renkler ve yüksek kontrast sunuyor.
İşlemci ve performans
iPhone 17e’nin en büyük yeniliklerinden biri işlemci tarafında. Cihazda, iPhone 17 serisiyle birlikte tanıtılan A19 çip yer alıyor.
- Son nesil A19 işlemci
- 6 çekirdekli CPU
- 4 çekirdekli GPU
- 16 çekirdekli Neural Engine
- Yeni nesil C1X modem
Apple’ın en yeni C1X modemi sayesinde hücresel bağlantı performansı önceki nesle göre 2 kat daha hızlı. Bu da internet ve veri kullanımı açısından önemli bir avantaj sağlıyor.
RAM ve depolama seçenekleri
iPhone 17e artık daha yüksek başlangıç depolamasıyla geliyor.
- 8 GB RAM
- 256 GB depolama (başlangıç)
- 512 GB depolama seçeneği
Önceki modele kıyasla depolama tarafındaki artış, özellikle uzun süreli kullanım planlayan kullanıcılar için önemli bir avantaj sunuyor.
Kamera özellikleri
Arka tarafta 48 MP çözünürlüğe sahip Fusion kamera yer alıyor. Bu kamera, 2x telefoto özelliğini tek bir sensörde birleştiriyor.
- 48 MP arka kamera (Fusion)
- Geliştirilmiş Portre modu
- Otomatik nesne algılama
- Odak ve Derinlik Kontrolü
- 12 MP TrueDepth ön kamera
Önde 12 MP TrueDepth kamera korunurken, 18 MP’lik Center Stage kamera bu modelde yer almıyor.
Batarya ve şarj
- 26 saate kadar pil ömrü
- 30 dakikada %50 şarj
- MagSafe desteği
MagSafe desteğinin eklenmesi, kablosuz şarj tarafında önemli bir yenilik olarak öne çıkıyor.
İşletim sistemi ve renk seçenekleri
- iOS 26 işletim sistemi
- Açık pembe
- Siyah
- Beyaz
Cihaz kutudan iOS 26 ile çıkıyor ve üç farklı renk seçeneğiyle sunuluyor.
İPHONE 17E TÜRKİYE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
En çok merak edilen konulardan biri de iPhone 17e fiyatı. Apple tarafından açıklanan Türkiye satış fiyatları şu şekilde:
|Versiyon
|Fiyat
|256 GB
|54.999 TL
|512 GB
|66.999 TL
Geliştirilen teknik özelliklere rağmen cihazın aynı fiyat seviyesinde sunulması, modeli fiyat-performans açısından dikkat çekici hale getiriyor.
İPHONE 17E NE ZAMAN ÇIKACAK?
- Ön sipariş tarihi: 4 Mart TSİ 17.15
- Resmî satış tarihi: 11 Mart
Ön sipariş sürecinin başlamasıyla birlikte cihaz kısa sürede raflardaki yerini alacak.
İPHONE 17E TEKNİK ÖZELLİKLERİ TABLOSU
|Özellik
|Detay
|Ekran
|6,1 inç, 60 Hz, Super Retina XDR, 1170x2532, OLED
|İşlemci
|A19
|RAM
|8 GB
|Depolama
|256 GB / 512 GB
|Arka Kamera
|48 MP
|Ön Kamera
|12 MP
|Pil
|26 saat
|İşletim Sistemi
|iOS 26
|Renkler
|Açık pembe, siyah, beyaz
iPhone 17e Türkiye fiyatı kaç TL?
iPhone 17e’nin Türkiye fiyatı 256 GB için 54.999 TL, 512 GB için ise 66.999 TL olarak açıklandı.
iPhone 17e ne zaman satışa çıkacak?
Ön siparişler 4 Mart TSİ 17.15’te başlıyor. Resmî satış tarihi ise 11 Mart olarak duyuruldu.
iPhone 17e’de hangi işlemci var?
Cihazda son nesil A19 işlemci bulunuyor. Ayrıca 16 çekirdekli Neural Engine ve yeni nesil C1X modem yer alıyor.
iPhone 17e kaç GB RAM ile geliyor?
Model 8 GB RAM ile sunuluyor.
iPhone 17e’de MagSafe var mı?
Evet. iPhone 17e modelinde MagSafe desteği bulunuyor.
iPhone 17e kamera özellikleri neler?
Arka tarafta 48 MP Fusion kamera, ön tarafta ise 12 MP TrueDepth kamera yer alıyor.