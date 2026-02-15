iPhone 18 Pro için detaylar açığa çıkmaya başladı: Yeni nesil akıllı kamera ve 2nm işlemci

Apple’ın henüz tanıtılmamış iPhone 18 Pro serisine ilişkin ilk teknik detaylar gündeme geldi. Raporlara göre cihazda 2 nanometre üretim sürecine sahip A20 Pro işlemci, ekran altı Face ID ve değişken diyaframlı 48 MP kamera yer alabilir.

Apple’ın gelecek nesil amiral gemisi modeli iPhone 18 Pro hakkında ilk bilgiler teknoloji çevrelerinde konuşulmaya başlandı. Tedarik zinciri kaynaklarına dayandırılan analizler, Apple’ın performans, enerji verimliliği ve kamera teknolojilerinde önemli güncellemeler planladığını gösteriyor.

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, paylaşılan teknik detaylar iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin önceki nesillere kıyasla kayda değer değişiklikler sunabileceğine işaret ediyor.

2NM A20 PRO İŞLEMCİ İDDİASI

Gündeme gelen bilgilerin merkezinde Apple’ın yeni nesil A20 Pro işlemcisi bulunuyor. İddialara göre çip, 2 nanometre üretim süreciyle üretilebilir.

Bu üretim teknolojisi, daha düşük güç tüketimi ve daha yüksek işlem performansı anlamına geliyor. Teorik olarak bu gelişme, daha uzun pil ömrü, daha akıcı grafik performansı ve yoğun uygulamalarda daha stabil bir kullanım deneyimi sağlayabilir.

EKRAN ALTI FACE ID GÜNDEMDE

iPhone 14 Pro ile tanıtılan Dynamic Island tasarımının geleceği de tartışılıyor. Sektör kaynakları, Apple’ın Face ID sistemini oluşturan bazı donanım bileşenlerini ekran altına entegre etmeyi planladığını öne sürüyor.

Bu adımın hayata geçmesi halinde Dynamic Island alanının küçülmesi ve daha kesintisiz bir ekran deneyimi sunulması mümkün olabilir. Ancak teknolojinin seri üretim aşamasına ne ölçüde hazır olduğu henüz netlik kazanmış değil.

KAMERA TARAFINDA DEĞİŞKEN DİYAFRAM

Apple’ın Pro modellerde en çok yatırım yaptığı alanlardan biri olan kamera sisteminde de yenilikler gündemde.

Paylaşılan bilgilere göre 48 megapiksel ana kamerada değişken diyafram teknolojisi kullanılabilir. Bu sistem, sensöre giren ışık miktarını ayarlayarak düşük ışık performansını artırmayı ve alan derinliği üzerinde daha fazla kontrol sağlamayı amaçlıyor.

Değişken diyafram, profesyonel fotoğraf makinelerinde yaygın olarak kullanılan bir teknoloji olup mobil cihazlarda henüz sınırlı sayıda modelde bulunuyor.

BAĞLANTI TEKNOLOJİLERİNDE GÜNCELLEME

Teknik bilgiler bağlantı tarafında da yeniliklere işaret ediyor. iPhone 18 Pro modellerinin Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread desteği sunabileceği; mobil bağlantı tarafında ise Apple’ın yeni nesil C2 modemini kullanabileceği belirtiliyor.

Bu gelişmeler, daha hızlı veri aktarımı ve daha kararlı kablosuz bağlantı performansı anlamına gelebilir.

TANITIM TAKVİMİ

iPhone 18 Pro serisinin 2026 sonbaharında tanıtılması bekleniyor. Standart iPhone 18 modelinin ise 2027’nin ilk çeyreğinde piyasaya sürülebileceği ifade ediliyor. İnce gövdeli olduğu konuşulan iPhone Air 2 modeliyle ilgili ise net bir takvim bulunmuyor.

Apple’dan resmi bir doğrulama gelmediği için söz konusu teknik bilgiler, şu aşamada sektör kaynaklarına ve analist değerlendirmelerine dayanıyor.