IPhone'un en ucuz modeli 17e tanıtıldı, Türkiye fiyatı açıklandı: Ön siparişler bugün başlıyor

iPhone 17e, Apple’ın son yıllarda “fiyat-performans” iddiasıyla büyüttüğü giriş segmentini güncelleyen yeni modeli olarak sahneye çıktı. Şirket, 17e’yi amiral gemilerinden ayrışan bir donanım çizgisinde tutarken; performans, bağlantı ve kamera tarafında “yeterli” paketi tek gövdede toplamayı hedefliyor.

GÖVDEA19 + C1X: PERFORMANS VE BAĞLANTIDA YENİ NESİL

Apple’a göre iPhone 17e’nin merkezinde A19 yer alıyor. Cihazda ayrıca Apple’ın yeni nesil hücresel modemi C1X bulunuyor; Apple, bunun bir önceki nesle göre daha hızlı bağlantı sunduğunu belirtiyor.

48 MP “FUSİON” TEK KAMERA: İKİ İŞLEV, TEK SENSÖR

iPhone 17e, arka tarafta 48 MP Fusion tek kamerayla geliyor. Apple, bu kameranın “optik kalitede 2x” yakınlaştırmayı da mümkün kıldığını; 4K Dolby Vision video ve yeni portre özelliklerini öne çıkarıyor.

MAGSAFE GERİ DÖNDÜ, USB-C HIZLI ŞARJ DEVAM

Model, MagSafe desteğini yeniden giriş seviyesine taşıyor. Apple, USB-C ile hızlı şarjda yaklaşık 30 dakikada yüzde 50 seviyesine ulaşılabildiğini de not ediyor.

SATIŞ TAKVİMİ VE TÜRKİYE FİYATI

Apple’ın paylaştığı listeye göre iPhone 17e’nin Türkiye fiyatı 256 GB için 54.999 TL, 512 GB için 66.999 TL olarak açıklandı. Model için ön siparişlerin 4 Mart TSİ 17.15’te başlayacağı, resmî satışın ise 11 Mart’ta yapılacağı belirtildi.