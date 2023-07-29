İpler hâlâ Saray’da

Ekonomi kadrolarında değişiklikler sürüyor. Erdoğan’ın danışmanı Karahan, TCMB Başkanı Erkan’ın yardımcısı oldu. Atamalar, “Erkan, kadrosunu kuruyor” yorumlarına karşın kontrolün hâlâ Saray’da olduğunu gösterdi.

BirGün/ANKARA

İktidar, ekonomi kadrolarında isim değişikliklerine devam ediyor. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı.

Bu isimlerin yerine ise Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı. Başkan Hafize Gaye Erkan'ın da mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesi mezunu üç ismin başkan yardımcılıklarına atanması “Kendi ekibini kuruyor” şeklinde yorumlansa da Karahan'ın atanması Erdoğan’ın kontrolü hâlâ elinde tuttuğunun göstergesi olarak değerlendirildi.

Hatice Karahan

ELEŞTİREN İSİM ATANDI

Karahan, 2017 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığında ekonomiden sorumlu danışmanlık görevini yürütüyor. TİM, MÜSİAD, İSO ve DEİK gibi iş dünyasının çeşitli kuruluşlarına ekonomi danışmanlığı yapan Karahan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu İstanbul Medipol Üniversitesi’nde Ekonomi ve Finans Bölümü'nün kurucu başkanı oldu. Ayrıca AKP’nin ‘düşünce kuruluşu’ olarak anılan Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nda (SETA) ekonomi araştırmaları yürüten Karahan, 2014-2018 yılları arasında iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak Gazetesi'nde ekonomi ile ilgili yazılar kaleme aldı.

Bir diğer isim ise Osman Cevdet Akçay oldu. Ünlü ekonomist, genel seçimler öncesi iktidarın politikalarını eleştiren yorumlarıyla biliniyor. Akçay, katıldığı bir TV programında "2002’den 2019’a kadar baktığınızda bir tane kazanan var, en zengin yüzde 20. AKP’nin yarattığı orta sınıf şu an zarar görüyor ciddi şekilde” yorumlar yapması ile dikkat çekti.

Osman Cevdet Akçay

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Youtube programına da katılan Akçay, Erdoğan’ın ‘Nas’ söylemiyle ilgili “Dünyevi ile uhreviyi birbirine karıştırmamak lazım. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Merkez Bankası’nın yapacağı şey çok dünyevi bir iş. Buna uhreviyi karıştırmayın. O zaman çok karmaşık bir hâl alıyor mevzu” ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Karahan

ÖVGÜYLE GELDİ SESSİZ GİTTİ

Görevden alınan Emrah Şener’e ilişkin ise önceki haftalarda istifa haberleri çıkmıştı. Şener rezerv satışlarından finansal sistemi kilitleyen onlarca düzenlemeye kadar son dönemdeki birçok uygulamanın arkasındaki isim olarak gösteriliyordu. Göreve başladığı 2016 yılında Mehmet Şimşek’in Şener ile ilgili “Sayın Emrah Şener'in Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanmasından memnuniyet duymaktayız. O, en iyi ve en parlak ekonomistlerden biridir” sözleri görevden almaların ardından yeniden gündem oldu.