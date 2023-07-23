İpler kopma noktasına geldi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, belediye başkanları ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan İBB Başkanı İmamoğlu’nun “Değişim sağlanmazsa belediyeler kaybedilebilir” uyarısında bulunduğu kaydedildi.

BirGün ANKARA

Değişim çağrılarının merkezinde yer alan ve olağan kurultay sürecini yürüten CHP’de belediye başkanları, parti yönetimiyle toplantı yaptı. CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen belediye başkanları toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sızdırılan zoom toplantısı sonrası ilk kez bir araya geldi.

CHP’nin yerel seçim stratejisinin ele alındığı toplantıda, partinin kurultay süreci ele alındı. Söz alan belediye başkanlarından bir bölümünün değişim çıkışı yaptığı öğrenilirken geri kalanların ise partinin yıpratılmaması ve ittifak partileri ile ilişkinin bozulmaması yönünde açıklamalarda bulundukları bildirildi.

Bu kapsamda mevcut CHP yönetimini eleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, genel başkanlık değişimine işaret ederek, bunun sağlanmaması durumunda önemli belediyelerin kaybedilebileceği uyarısında bulunduğu öğrenildi. İmamoğlu’nun değişim sürecinin tartışmadan uzak ve birlikte gerçekleştirilmesi için Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulunduğu da aktarıldı. İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na “Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum” dediği iddia edildi. Zoom toplantısı hakkında da konuşan İmamoğlu’nun, bu tür toplantılar yapılmasının etik dışı olmadığını söylediği de bildirildi.

Değişim konulu konuşmasını yaparken süre sınırı nedeniyle son sözlerini söylemesi istenen İmamoğlu’nun, “Bunları konuşmak için buradayız” dediği de ifade edildi.

YEREL SEÇİM SUNUMU

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, partisinin 2024 Yerel Seçimleri Strateji Planı’nın çerçevesini de toplantıda sundu. Bu kapsamda sunumda başlıklar halinde yerel seçime kadar yapılacak çalışmalar yer aldı. Buna göre hem alanında uzman akademisyen hem de yerel yöneticilerden oluşacak farklı danışma kurullarından oluşan Yerel Yönetimler Strateji Ekibi’nin oluşturulması hedefleniyor. Bilimsel yöntemler kullanılarak belediye hizmetleri algı ve beklenti araştırmaları için yine uzman akademisyenlerden oluşan bir çalışma grubu da kurulacak. Bu çalışma grubu vatandaşların belediye hizmetleri algısını, beklentisini ve şikayetlerini inceleyecek.

ÖNCE ÇALIŞTAY

Strateji planı kapsamında kampanya döneminden önce kapsamlı Yerel Yönetimler Çalıştayı’nın düzenlenmesi de hedefleniyor. Çalıştayla birlikte kentsel, idari, hukuki ve mali hizmet sorunlar tespit edilerek çözüm önerileri sunularak yerel yönetimler reformu belgesinin hazırlanması amaçlanacak.

Plan kapsamında yerel seçimlere ilişkin yerele yönelik iletişim dilinin oluşturulması amacıyla çalışmalar yapılacak. Yerelde yapılan çalışmalar tek bir merkezde toplanarak bütünsel bir iletişim planlaması hedefleniyor. Kampanya döneminde yüksek siyasi söylemler yerine yereli kapsayan siyaset dilinin kullanılması amaçlanıyor.

***

HalkTV ile ilişki kesildi

CHP, HalkTV ile 1 Ocak 2023’te yapılan protokolün feshedildiğini açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem tarafından yapılan açıklamada şunlar denildi: “HalkTV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ile Sayıştay denetimine tabi; 1 Ocak 2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, HalkTV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir.” HalkTV’de son dönemde yapılan yayınlarda CHP’de Kılıçdaroğlu muhaliflerinin ‘değişim’ talepleri sık sık dile getiriliyordu. Bunun CHP Genel Merkezi’nde rahatsızlık yarattığı düşünülüyor.