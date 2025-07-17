İpotekli konut satışları fırladı

Türkiye genelinde konut satışı sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,8 artarak, 107 bin 723 oldu. İpotekli konut satışları ise haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 112,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin konut satışı istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışı sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,8 artışla, 107 bin 723'e çıktı.

EN FAZLA KONUT İSTANBUL'DA SATILDI

İstanbul, 17 bin 656 ile haziranda en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili 9 bin 428 konut satışıyla Ankara, 5 bin 987 ile İzmir takip etti.

Konut satışı sayısının en az olduğu iller ise 38 konutla Ardahan, 62 ile Bayburt ve 81 konutla Hakkari olarak sıralandı.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 112,6 oranında artarak 14 bin 484 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 13,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 100,5 oranında artarak 103 bin 90 oldu.



Haziran ayında 3 bin 384; Ocak-Haziran döneminde ise 24 bin 446 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.