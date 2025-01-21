İpotekli konut satışlarında büyük artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayı ve 2024 yılına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, geçen ay bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 53,4 artışla 212 bin 637 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Aralık 2024 döneminde de satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 artarak 1 milyon 478 bin 25'e çıktı.

İstanbul, geçen yıl konut satışlarında 239 bin 213 ile en yüksek paya sahip il olarak kayıtlara geçti. Bu ili, 134 bin 46 ile Ankara, 80 bin 398 ile İzmir izledi.

2024'te konut satışının en az olduğu iller ise 755 ile Ardahan, 958 ile Hakkari ve 998 ile Bayburt olarak sıralandı.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA %285 ARTIŞ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 285,3 oranında artarak 23 bin 277 oldu.

2024 yılında gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yıla göre yüzde 10,8 oranında azalarak 158 bin 486 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı aralık ayında %10,9, 2024 yılında %10,7 olarak gerçekleşti.



Aralık ayında 5 bin 980; 2024 yılında ise 38 bin 62 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

YABANCILARA KONUT SATIŞI

Yabancılara yapılan konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 32,1 oranında azalarak 23 bin 781 oldu. 2024 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,6 olarak gerçekleşti.

2024 yılında yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 8 bin 416 ile İstanbul, 8 bin 223 ile Antalya ve 2 bin 112 ile Mersin oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 oranında artarak 2 bin 418 oldu. Aralık ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,1 olarak gerçekleşti.