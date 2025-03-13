İpotekli konut satışlarında büyük artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20,1 artışla 112 bin 818'e çıktı. Şubatta satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 0,57 artış gösterdi. Ocak 2025'te 112 bin 173 konut satılmıştı.

İstanbul, 19 bin 347 ile şubatta en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili 10 bin 791 konut satışıyla Ankara, 6 bin 899 ile İzmir takip etti.

Konut satış sayısının en az olduğu iller ise 24 konutla Ardahan, 70 konutla Dersim ve 73 konutla Bayburt olarak sıralandı.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI ARTTI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %90,1 oranında artarak 16 bin 778 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %14,9 olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %127,3 oranında artarak 33 bin 504 oldu.



Şubat ayında 3 bin 956; Ocak-Şubat döneminde ise 7 bin 812 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

YABANCILARA KONUT SATIŞI AZALDI

Yabancılara yapılan konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %21,1 oranında azalarak bin 457 oldu. Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,3 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 539 ile İstanbul, 503 ile Antalya ve 89 ile Mersin oldu. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,1 oranında azalarak 3 bin 4 oldu.

Şubat ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 256 ile Rusya, 133 ile İran ve 99 ile Irak vatandaşlarına yapıldı.