İpotekli tarım, hacizli çiftçi

Emek Servisi

Tarım üreticileri, 'Dünya Çiftçiler Günü’nü artan maliyetler, düşen kazançlar ve iklim krizinin gölgesinde kutladı. Çiftçilerin borçla üretim yapmaya çalıştığını, arazilerinin ipotek altında olduğunu kaydeden Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Baki Remzi Suiçmez, "14 Mayıs, artık bir kutlama günü değil, yaşanan sorunları sorgulama ve çözüm bulma günü olmalıdır" dedi.

Suiçmez, 1980’li yıllardan beri uygulanmakta olan neoliberal tarım politikaları sonucunda tarım sektörünün çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını kaydetti. Suiçmez, üreticilerin kısa vadeli borcunun sürekli artarken banka ve şahıslara olan toplam borcunun 850 milyar TL’yi aştığını kaydederek şu ifadeleri kullandı: "2 milyon 230 bin çiftçinin tapusu üzerine ipotek konuldu. SGK verilerine göre 2012 yılında 1 milyon 56 bin olan aktif sigortalı çiftçi sayısı 460 bin 260’a geriledi. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2021 yılında yüzde 11 artarken tarım sektörü yüzde 2,2, 2023 yılında yüzde 4,5 artarken tarım sektörü yüzde 0,2 küçüldü. Tarımsal girdi fiyat endeksi yüzde 49.9, tarımsal üretici fiyat endeksi yüzde 61,87 ile oldukça yüksek düzeyde. TÜİK Nisan 2024 verilerine göre yüzde 68.5 gıda enflasyonu ile AB ve OECD ülkeleri arasında birinci, dünyada üçüncü sıradayız."

Çiftçinin bugünkü en büyük talebinin üretimi devam ettirebilmek olduğunu söyleyen Suiçmez, “Bunun için de üretim maliyetlerinin düşürülmesi, başta mazot ve gübre olmak üzere girdi maliyetlerinde somut destekleme verilmesi, toplam destek bütçesinin artırılması gerekiyor. 14 Mayıs, artık bir kutlama günü değil, yaşanan sorunları sorgulama ve çözüm bulma günü olmalıdır” görüşünü dile getirdi.

ÇİFTÇİLER İÇİN KANUN TEKLİFİ

CHP Tarım ve Ormancılık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem ise yayınladığı mesajda “Ne yazık ki, ülkemizde çiftçiliğin ve kırsalın hali içler acısı bir durumda. Bu özel günü artık nutuklar ve vaatlerle geçiştirmenin bir anlamı kalmadı. Eğer acil ve köklü tedbirler alınmazsa, yakın gelecekte ülkemiz adına bu günü sadece eskiden çiftçilik yapanları anmak için kutlayacağız” ifadelerini kullandı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise tarım sektöründe çalışanların prim ödeme gün sayısının 9 binden 7 bin 200 güne indirilmesi, tarımsal üretimde bulunanlara 90 gün fiili hizmet süresi tanınması ve tarımsal faaliyette bulunanların sosyal güvenlik prim tutarlarının düşürülmesi için kanun teklifi verdi.