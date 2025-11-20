IPS İletişim Vakfı’nın “Erkek Şiddeti Çetelesi” dijital veritabanına taşındı

IPS İletişim Vakfı’nın 2008’den bu yana yürüttüğü Erkek Şiddeti Çetelesi, kapsamlı bir dijital altyapıya kavuşarak “Erkek Şiddeti Veritabanı” (erkeksiddeti.org) adıyla erişime açıldı. Yeni platform, kadınlara, çocuklara ve LGBTİ+’lara yönelik erkek şiddetini uzun yıllara yayılan verilerle görünür ve izlenebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

UZUN DÖNEMLİ ŞİDDET VERİLERİ İLK KEZ BU KAPSAMDA ERİŞİLEBİLİR OLDU

Açık erişimli veritabanı, erkek şiddetinin Türkiye genelindeki boyutlarını yıllara, bölgelere ve olay türlerine göre karşılaştırmalı olarak incelemeye imkân tanıyor. Araştırmacılardan gazetecilere, akademisyenlerden politika yapıcılara kadar pek çok kesimin veri temelli çalışmalar yapmasının önünü açan platform, bianet’in 17 yılı aşkın süredir sürdürdüğü izleme çalışmalarını tek bir dijital çatı altında topluyor.

Veritabanının tanıtımı, 20 Kasım 2025’te İstanbul’daki IPS İletişim Vakfı’nda düzenlenen etkinlikte yapıldı. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen; Cinsiyet Eşitliğini İzleme Derneği (CEİD) tarafından yürütülen “Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III LOT I” kapsamında hayata geçirilen çalışma, bianet'in çetele verilerini günlük takip ve aylık raporlamanın ardından dijital bir ortama aktarıyor.

Etkinlikte yapılan değerlendirmelerde, çevrimiçi aktivizmin bu tür veri tabanlarının görünürlüğünü artırdığı ifade edilirken verilerin tek başına bile medyada hangi vakaların görünür olup olmadığını ortaya koyması açısından güçlü bir farkındalık yarattığı belirtildi.

SÜREKLİ GÜNCELLENEN BİR VERİ KAYNAĞI OLMASI HEDEFLENİYOR

Projenin ekibinde Proje Koordinatörü Elif Yılmazlı, Proje Editörü Gülden Damla Türkmen, Finans Sorumlusu Tuğba Sıldır ve Tasarım–Yazılım Sorumlusu Ali Seçkin Karayol yer alıyor.

Veritabanına ilişkin görüş ve öneriler erkeksiddeti@bianet.org adresine iletilebiliyor.

Yeni dijital yapı, Türkiye’de erkek şiddetine dair en kapsamlı ve sürekli güncellenen veri kaynaklarından biri olmayı hedefliyor.