Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İpsala’daki yangında ev kullanılamaz hale geldi

Ajans Haberleri
  • 14.11.2024 16:04
  • Giriş: 14.11.2024 16:04
  • Güncelleme: 14.11.2024 16:05
Kaynak: İHA
İpsala’daki yangında ev kullanılamaz hale geldi

Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Yapıldak köyündeki bir evde çıkan yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, İpsala ilçesine bağlı Yapıldak köyündeki M.Ç’ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin fark edilmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Kontrol altına alınan yangın söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol