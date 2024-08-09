IPSOS anket: Harris ile Trump arasındaki fark açılıyor

Dünyaca ünlü araştırma şirketi IPSOS, ABD'deki başkanlık seçimi için yaptığı son anketin sonuçlarını açıkladı.

Reuters'ta yer alan habere göre 2-7 Ağustos tarihleri ​​arasında 2 binden fazla Amerikalı ile görüşülerek yapılan ankette Demokratların adayı Kamal Harris’in oy oranı yüzde 42, Cumhuriyetçilerin Trump’ın oy oranı yüzde 37 olarak ölçüldü.

The Economist ve YouGov ortaklığında, 4-6 Ağustos'ta yapılan ankette de Harris, Trump'ın önünde çıkmıştı.

ABD'de Başkanlık seçimi 5 Kasım'da yapılacak.