IPSOS anket: Harris ile Trump arasındaki fark açılıyor
IPSOS'un ABD'deki başkanlık seçimi için yaptığı anketin sonuçlarına göre Demokratların adayı Kamala Harris, Donald Trump'ın 5 puan önünde yer alıyor.
Dünyaca ünlü araştırma şirketi IPSOS, ABD'deki başkanlık seçimi için yaptığı son anketin sonuçlarını açıkladı.
Reuters'ta yer alan habere göre 2-7 Ağustos tarihleri arasında 2 binden fazla Amerikalı ile görüşülerek yapılan ankette Demokratların adayı Kamal Harris’in oy oranı yüzde 42, Cumhuriyetçilerin Trump’ın oy oranı yüzde 37 olarak ölçüldü.
The Economist ve YouGov ortaklığında, 4-6 Ağustos'ta yapılan ankette de Harris, Trump'ın önünde çıkmıştı.
ABD'de Başkanlık seçimi 5 Kasım'da yapılacak.