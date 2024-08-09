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IPSOS anket: Harris ile Trump arasındaki fark açılıyor

IPSOS'un ABD'deki başkanlık seçimi için yaptığı anketin sonuçlarına göre Demokratların adayı Kamala Harris, Donald Trump'ın 5 puan önünde yer alıyor.

Dünya
  • 09.08.2024 12:24
  • Giriş: 09.08.2024 12:24
  • Güncelleme: 09.08.2024 12:32
IPSOS anket: Harris ile Trump arasındaki fark açılıyor

Dünyaca ünlü araştırma şirketi IPSOS, ABD'deki başkanlık seçimi için yaptığı son anketin sonuçlarını açıkladı.

Reuters'ta yer alan habere göre 2-7 Ağustos tarihleri ​​arasında 2 binden fazla Amerikalı ile görüşülerek yapılan ankette Demokratların adayı Kamal Harris’in oy oranı yüzde 42, Cumhuriyetçilerin Trump’ın oy oranı yüzde 37 olarak ölçüldü.

The Economist ve YouGov ortaklığında, 4-6 Ağustos'ta yapılan ankette de Harris, Trump'ın önünde çıkmıştı.

ABD'de Başkanlık seçimi 5 Kasım'da yapılacak.

ABDde seçim anketi: Kamala Harris, rakibi Trumpın önünde
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