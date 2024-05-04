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Ipswich Town, Premier Lig'e yükseldi

Championship'te son hafta maçında Ipswich Town, konuk ettiği Huddersfield Town'u 2-0 yenerek ligi 2. sırada bitirdi ve lider Leicester City'nin ardından Premier Lig'e yükseldi.

Ajans Haberleri
  • 04.05.2024 17:24
  • Giriş: 04.05.2024 17:24
  • Güncelleme: 04.05.2024 17:24
Kaynak: AA
Ipswich Town, Premier Lig'e yükseldi

İngiltere Championship ekiplerinden Ipswich Town, Leicester City'nin ardından Premier Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

Championship'te son hafta maçında Ipswich Town, konuk ettiği Huddersfield Town'u 2-0 yenerek ligi 2. sırada bitirdi ve lider Leicester City'nin ardından Premier Lig'e yükseldi.

Milli futbolcu Yunus Akgün'ün de formasını giydiği Leicester City, Championship'te 97 puanla ilk sırada, Ipswich Town ise 96 puanla ikinci sırada ligi tamamlandı.

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