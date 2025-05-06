İptal edilen proje yeniden hortladı!

Kocaer Enerji A.Ş., Aydın’ın Kuyucak ve Buharkent ilçelerinde daha önce mahkeme kararıyla iptal edilen jeotermal enerji santralı (JES) projesini yeniden gündeme aldı. Şirket, 3 milyar 295 milyon TL’lik yatırımla elektrik üretecek bir tesis kurmayı planlıyor.

Aynı bölgede daha önce planlanan JES projesi, çevresel etkileri ve tarım alanlarına vereceği zarar nedeniyle mahkeme tarafından iptal etti. Ancak şirket geri adım atmadı. Aynı saha için bu kez Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Bakanlık ise proje için çevresel etki değerlendirme (ÇED) sürecini başlattı.

Proje; orman, mera ve tarım alanlarının içinde yer alıyor. Alan içinde zeytin ve incir ağaçları da bulunuyor. Santral sahasında 32 kuyu açılması planlanıyor. Projenin ekonomik ömrü 49 yıl olarak hesaplandı.

Öte yandan şirket, ÇED dosyasında yöre halkına istihdam sağlanacağını açıkladı. Ancak bu vaat, doğası, tarımı ve geleceği tehdit altında olan bölge halkı için yeterli bulunmuyor. JES projelerine karşı yıllardır mücadele veren yurttaşlar, zeytin ve incir gibi stratejik tarım ürünlerinin yok olmasından endişe ediyor.

Aydın 1. İdare Mahkemesi, Kocaer Enerji A.Ş.'nin aynı bölgede planladığı JES projesine verilen “ÇED gerekli değildir” kararını 20 Aralık 2024’te iptal etti. Mahkeme, zeytin ve incir ağaçlarının yoğun olduğu bölgede yapılacak sondaj faaliyetlerinin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkileri olabileceğini belirtti. Ayrıca, projenin çevresel etkilerinin yeterince değerlendirilmediğine hükmetti.

YİNE ÇINAR MÜHENDİSLİK

Proje dosyasını hazırlayan Çınar Mühendislik Müşavirlik şirketi, daha önce de birçok tartışmalı projenin altında imzası olan bir şirket olarak biliniyor. Kanal İstanbul başta olmak üzere, uzmanlar tarafından “çevre katliamı” olarak değerlendirilen birçok çalışmanın dosyasını hazırlayan firma yine sahnede.