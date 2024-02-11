İptal edilen Süper Kupa finali: Suudilere iade edilecek ücrete dair yeni iddia!

TFF'nin, Suudi Arabistan'dan oynanması gereken ancak son anda iptal edilen Süper Kupa için ödenen parayı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın alacaklarından keseceği ileri sürüldü.

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak iptal edilen Süper Kupa finali için ödenen paranın Fenerbahçe ve Galatasaray'ın alacaklarından keseceği öne sürüldü.

İktidara yakın Sabah gazetesinin haberine göre, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık'ta Riyad'da oynanması gereken ancak yaşanan sorunlar nedeniyle ertelenen Süper Kupa maçı için iki kulübe ödenen 4 milyon dolar (yaklaşık 123 milyon TL), Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulüplerin alacaklarından kesilecek.

Para, Suudi Arabistan'a iade edilecek.

Federasyon maçın en geç mart ayında oynanmasını isterken, iki kulüp buna net bir yanıt vermiş değil.

Maçın tarihi ile ilgili kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.