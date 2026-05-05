İptal kararı kesinleşti: Munzur Gözeleri korunacak

Munzur Gözeleri’nin sit statüsünün düşürülmesine yönelik Bakanlık kararı yargıdan döndü. TMMOB’nin açtığı dava kapsamında verilen iptal kararı, istinaf sürecinin de tamamlanmasıyla kesinleşti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 18 Temmuz 2023 tarihli kararıyla “nitelikli doğal koruma alanı” ilan edilen Munzur Gözeleri için TMMOB, söz konusu değişikliğin bilimsel ve hukuki esaslara aykırı olduğu gerekçesiyle dava açmıştı. Dilekçede, alanın “kesin korunacak hassas alan” niteliği taşıdığı, buna rağmen daha düşük bir koruma statüsüne geçirilmesinin yapılaşmanın önünü açabileceği ifade edilmişti.

Erzincan İdare Mahkemesi’nde görülen davada yapılan bilirkişi incelemesi ve keşif sonrası, Munzur Gözeleri’nin “kesin korunacak hassas alan” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek Bakanlık işlemi iptal edildi.

Karara yapılan istinaf başvurusu ise Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi tarafından reddedildi. Böylece Munzur Gözeleri’nin en üst düzey koruma statüsünde değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin yargı kararı kesinleşmiş oldu.