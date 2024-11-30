İptale kadar eylemler sürecek

Özelleştirmeye karşı başlayan madenci direnişi şekil değiştirdi. Maden-İş ve Tes-İş, müzakereler süreceği için Çayırhan'dan Ankara'ya yürüyüş eylemine ara verildiğini açıkladı.

Yeraltındaki nöbete de ara verilirken eylemler, santral önündeki çadırlarda nöbetleşe devam edecek. İşçiler, ”Bizim zaten amacımız belli, buranın varlık satışının iptal edilmesi. Biz sonuç alıncaya kadar devam edeceğiz. Şu anda yürüyüşümüz ertelendi ancak biz çadır eylemlerine devam edeceğiz" dedi.

Eylemlerin dün 10'uncu günü geride kalırken ANKA'ya konuşan bir işçi "Bütün yetkililerimiz, sendika başkanlarımız dün gelen uzatma süreci sonrası çadırda nöbetimize devam edeceğiz. Çadırımızda nöbetimize devam edeceğiz, artık devlet büyüklerimize kaldı. Biz özelleştirilmesini istemiyoruz, devlete hizmet etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İhalenin üç ay ertelenmesini değerlendiren bir işçi de "Yürüyüşümüzden sonra bir etkileşim oldu ama bu bizim için tatmin edici bir durum değil. Sadece erteleme oldu Mart’ın 4’üne. Bizim zaten amacımız belli, buranın varlık satışının iptal edilmesi. Biz sonuç alıncaya kadar devam edeceğiz. Biz anlam veremedik, bu kadar kârlı bir işletmenin kesinlikle satılması taraftarı değiliz. Biz burada çalışmasak dahi buranın satılması bize, herkese mantıksız geliyor" dedi.