İrade gasbı adeti olmuş!

Ebrar ÖZDEMİR

Şırnak Belediyesi’nde yıllardır kadrolu olarak çalışan emekçiler, haklarını aramaya çalıştıkça engellemelerle karşılaşıyor. AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Yarka’nın her yıl ‘İdare edin’ diyerek geçiştirdiği işçiler, greve gitme kararı aldı. Ancak bu kez de belediye tarafından bürokratik oyalama taktikleri devreye sokuldu.

Şırnak Belediyesi’nde yıllardır çalışan işçiler açlık sınırında maaşlarla geçim mücadelesi veriyor. 43 kadrolu emekçinin, Yarka'nın seçildiği 2019 yılından bu yana her yıl “Bu sene idare edin” diye oyalanıyor.

HAKEME DE İTİRAZ ETTİ

2023 yılında yaşanan toplu iş sözleşmesi (TİS) uyuşmazlığının ardından dosya Yüksek Hakem Kurulu’na taşınmıştı. Kurul, işçileri haklı bularak iki yıllık bir zam kararı aldı ve belediyenin 7 ay gecikmiş maaş farklarını ödemesine hükmetti. Başkan Yarka, mevzuatta itiraz yolu kapalı olmasına rağmen itiraz oyunu yoluyla sürecin uzamasına yol açtı. Kurul tarafından reddedilen itirazın ardından karar uygulamaya girdi.

2025 yılı başında Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş sendikasının yetki almasıyla başlayan ve sendika yetkilisi tarafından 21 Mart tarihinde imzalanması gerektiği iletilen TİS, hâlâ bağıtlanmadı. Görüşmelerin tıkanması üzerine grev oylamasına gidildi. 27 Mayıs’ta yapılan grev oylamasından oy çokluğuyla “Greve evet” kararı çıktı. Ancak işçinin grev iradesine rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı grev listesine iş mahkemesinde itiraz etti. Süreç bürokratik işlemlerle oyalanırken son olarak geçtiğimiz çarşamba 25 Haziran’da görülmesi gereken duruşma, “hâkimin izinde olduğu” gerekçesiyle ertelendi. İradelerini ortaya koyan işçiler, bu neden hâlâ grev pankartlarını asıp çadırlarını kuramadı.

Belediyede çalışan yaklaşık 40 işçi, 28-29 bin TL seviyesinde maaşlarla geçinmeye mecbur bırakılıyor. İşçilerin talepleri arasında, en az belediyedeki en düşük memur maaşı kadar ücret almak bulunuyor.