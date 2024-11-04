İrade gasbına geçit vermeyeceğiz: Kayyum gidecek

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul’da düzenlenen TBMM Grubu yasama yılı kampının üçüncü gününün sonunda basın mensuplarıyla bir araya gelerek soruları yanıtladı. Antalya'da yapmayı planladıkları kamp için üç güne üç tema belirlediklerini hatırlatan Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından programda yaptıkları değişiklikleri paylaştı.

Özel, milletvekillerinin katıldığı oturumları iki günde tamamladıklarını, dün ise Parti Meclisi (PM) toplantısıyla getirilen önerileri karar altına alacaklarını kaydetti. Özel, PM toplantısının gündemine ilişkin şunları söyledi:

"Esenyurt'ta MYK yaptık. Orada alınan bazı kararları uyguladık, bazı kararları da PM’nin kararına bıraktık. Grupta öneriler oldu. Esenyurt Belediye Başkanı'na ve Esenyurt'un iradesine sahip çıkma noktasında, bizim İstanbul İl Başkanlığı, Genel Merkez ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte çalıştığı süreçler var. Onlarla ilgili de çeşitli öneriler aldık gruplardan. Kendi çalışma toplantılarımız da oldu. Yarın hepsini birden 'Milli İradeye Kayyum Darbesi' ve 'Demokrasi Mücadelesinde İktidara Yürüme' başlıkları altında PM toplantımızı bu otelde gerçekleştireceğiz. Ardından da tahmin ediyorum, bir eylemlilikle ilgili, 15 günlük bir yol haritasını Parti Meclisi'nden çıkardıktan sonra, kamuoyuyla paylaşıyor oluruz.

YANIT GELMEDİ

Adalet Bakanlığı'ndan başvurumuzla ilgili henüz bir cevap gelmedi. Ret yanıtı da gelmedi, zaten gelemez. Ama gördüğüm kadarıyla birazcık bir gecikme var. Gerçi mesai saati kavramına göre bakarsanız 1 gün, 1,5 gün içinde en geç bildirilirken, henüz ulaşmadı. Adalet Bakanlığı'nın resmi prosedürü tamamlaması durumunda bugün, yoksa yarın, çarşamba günü ne zamansa ziyarette bulacağız. Ama tabii pazartesi günü görüşmeyle ilgili gerekli işlemler tamamlanmamış olursa bu spekülatif olur. Şöyle bir tartışmanın başlamasını sağlıklı bulmam: 'Abdullah Öcalan'a tecriti kaldırıyorlar, Ahmet Özer'e tecrit uyguluyorlar.' Bu tartışmanın içine Adalet Bakanlığı'nın kendisini çekmesini de sağlıklı bulmam. Onun için bekliyoruz. Bugün bir Silivri ziyareti olabilir, kesinleşirse arkadaşlarımız bunu sizinle paylaşırlar. Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerimiz burada, İstanbul İl Başkanlığı'nda bir MYK toplantısı daha yapabiliriz. O da kesinleştiğinde bunu sizinle de paylaşırız.”

Gazetecilerin Mansur Yavaş’ın Esenyurt’taki buluşmaya katılmamasıyla ilgili sorularına, "Açıklamasını yaptı; popüler bir isim olduğu için bu durum dikkat çekiyor. Haksızlık yapılan bir kente neden gelmesin Mansur Bey? Bir gün mutlaka Mansur Bey ile Esenyurt’a geleceğiz" şeklinde yanıt verdi.

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CHP NÖBETE BAŞLIYOR

CHP’nin dünkü PM toplantısında edinilen bilgiye göre, kampta önerilen ve karar altına alınan CHP’li milletvekillerinin Esenyurt Belediyesi nöbeti, bugün itibarıyla başlıyor. Buna göre, görevlendirilen milletvekilleri ve MYK üyeleri, 17 Kasım’a kadar Esenyurt Belediyesi’nde nöbette olacak. Bugün başlayacak ilk nöbet için Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, YDK Başkanı ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ile Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever görevlendirildi.