İrade gasbına geçit yok

Haber Merkezi

Kayyum atanan Batman’da, Demokratik Kurumlar Platformu tarafından “Demokrasi ve Özgürlük” mitingi düzenlendi. Diyarbakır Caddesi ve Hasankeyf Kavşağı’nda bir araya gelen yurttaşlar, “Bu bir halk ikazıdır; belediyeleri boşaltın”, “Kayyuma geçit yok, dövizleri taşıdı.

Mitingde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, seçilmişlere kayyum atayarak, başta Kürt halkı olmak üzere Türkiye’deki yurttaşların seçme ve seçilme hakkının ellerinden alındığını söyledi.

"Seçimi ortadan kaldırmak istiyorlar" diyen Hatimoğulları, "Bu yönetimlerin adı demokrasi olamaz. Bu yönetimin adı olsa olsa faşizm olur ve bizler faşizme karşı omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz. Batman halkı burada. Sen kayyumsun. Sen hırsızsın. Sen polislerin kalkanlarıyla belediyeye zorla yerleştin. Bakın son seçimlerde kayyıma rağmen, ayrıca kayyım seçmenlere rağmen belediyelerimizi oylarımızı artırarak kazandık" diye konuştu.