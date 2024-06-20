İrade gasbına karşı mücadele

Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına karşı tepkiler çığ gibi büyüyor. İstanbul’da vapura “Kayyum defol” pankartı asılırken İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri ise kayyum atamasına karşı miting kararı aldı.

Haber Merkezi

31 Mart Yerel Seçimleri’nde DEM Parti’nin kazandığı Hakkari Belediyesi’ne kayyum atamasına karşı tepkiler sürüyor. İstanbul’da Halkların Demokratik Kongresi (HDK) üyeleri, kayyum atamasına vapura "Kayyum defol" pankartı asarak protesto edildi.

Aynı zamanda İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri tarafından Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına karşı miting kararı alındı. İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri bugün saat 13.00’te "Emeğimiz ve Özgürlüğümüz İçin Kayyuma Geçit Vermeyeceğiz" sloganıyla duyurduğu mitinge ilişkin baskın açıklamasını İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan Taksim Hill Otel’de düzenleyecek.

Öte yandan kayyum atanan Hakkari Belediyesi’ne önceki gün bayram ziyareti gerçekleştiren DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit atamaya tepki gösterdi. Koçyiğit, “Bizler irade gaspına karşı ilk gün nasıl mücadele ettiysek kayyımlar gidene kadar bu yoldan şaşmadan mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi. MA'nın haberine göre, Hakkari Belediyesi’ne yapılan ziyarette konuşan Koçyiğit, her dönem sıkışan iktidarın Kürtlere saldırdığını belirterek, "Bu saldırılarla Kürt halkının bugüne kadar dişi ve tırnağıyla biriktirdiği, elde ettiği tüm kazanımlarını yok ederek yol almaya ve ayakta kalmaya çalışıyor. Kayyum atamalarının hiçbir meşruiyeti yoktur. Hiçbir şey bitmiş değil, kayyum atamasının olduğu ilk gün nasıl halkımızla beraber sokaklarda mücadele ettiysek bu süreçten sonra da çeşitli eylem ve etkinliklerle mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.